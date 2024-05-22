篠崎泫才認愛Toyz！遭男星爆小帳私聊幾個月「真相曝」　沈玉琳吃瓜：有邪念

記者孟育民／台北報導

Toyz（劉偉健）因販毒案遭判4年2月定讞，16日已正式入監服刑，進去前認愛泫日前認愛篠崎泫，篠崎泫也時常在社群替男友發聲。黃豪平、篠崎泫、徐凱希聊登上《甄心分享小琳鐺》談到詐騙話題，黃豪平爆篠崎泫還曾經用ig小帳跟他聊天好幾個月，後來才驚覺這是一場騙局。

▲節目談到詐騙問題。（圖／緯來戲劇台提供）



黃豪平說，有次在ig上有一個自稱是篠崎泫的帳號敲他，他也懷疑真的是本人嗎？對方說，不然我等等用官方帳號按你貼文讚給你看，果然不久後，篠崎泫的帳號真的來按他的讚，讓他開始放下戒心；剛好那陣子他有打算買房子，對方就開始問他住哪裡，打算買哪裡？開始把自己的生活、身家都全講出來，讓沈玉琳打趣說，你一定是有邪念，徐凱希追問說，你跟她聊多久？黃豪平說幾個月吧！而且強調是斷斷續續，大家繼續問說，真的只有聊房子嗎？讓黃豪平直呼：「只有房子沒有房事！」

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▲黃豪平爆和篠崎泫私聊幾個月。（圖／緯來戲劇台提供）



後來有次在錄影現場遇到篠崎泫，才驚覺自己應該是遇上詐騙了，後來那個帳號又敲他說今晚她要跟博恩一起吃飯，剛好黃豪平知道博恩當晚有演出，怎麼可能跟她吃飯，加上對方又騙說她跟博恩要合作一個電視節目想找他一起，需要一點投資，讓黃豪平直接拆穿她，這個神祕小帳就此消失得無影無蹤！沈玉琳笑說，「你那幾個月的『精神食糧』就不見了！」

▲篠崎泫無奈說帳號被盜。（圖／緯來戲劇台提供）



篠崎泫說，後來有十幾個人都來問她這件事，因為當時不知道點了哪個連結，帳號就被盜，因為沒發生什麼事情她也就不以為意，也就沒改帳號、密碼，沒想到就陸續發生這些事情。沈玉琳還說這樣妳要感覺很「尊榮」，為何詐騙集團要去盜用妳的帳號，為的就是要讓男人起色心，這樣詐騙才會成立！