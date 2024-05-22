哥哥想替亡妹看周杰倫演唱會遭拒！售票網道歉了：客服沒理解意思

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫最近在大陸展開巡迴演唱會，有一名王姓男子表示，因妹妹買了周杰倫演唱會卻不幸去世，為了完成妹妹遺願，向售票網申請更改觀演人，但是遞交死亡證明等資料仍被拒絕。售票網「大麥」被批評不通人情，昨日深夜（21）發聲明道歉。

▲周杰倫大陸演唱會採「強實名制」。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

亡妹買了6月1日周杰倫長沙演唱會的門票，然而卻在5月10日離世，身為哥哥的王先生向售票網申請更換觀演人，並按照要求提供了妹妹的死亡證明、火化證明、銷戶證明（除戶證明）等，但是仍遭到拒絕。網站甚至要求「妹妹本人去」，隨後沒有回覆電話。

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▲哥哥想完成亡妹遺願看周杰倫，遞交相關證明希望更換觀演人。（圖／翻攝自微博／黑貓投訴）

售票網「大麥」官方微博發聲明，指客服沒有正確理解哥哥的意思，「沒有體會到哥哥希望幫助妹妹完成心願的心情，過程中多有疏漏」，僅在多方溝通後，按照「強實名制」要求，拒絕了哥哥更換觀演人的訴求，改以免費退票處理。售票方向哥哥公開道歉，「在哥哥悲痛的心情上再添傷害，雖有努力，但最終是未能幫助哥哥完成真正的心願，對此我們表示深深的歉意和萬分的慚愧」，票款將於22日原路退回，並且表示還在溝通希望幫哥哥完成心願。

▲周杰倫演唱會門票因強實名制無法換觀演人，售票網發文道歉。（圖／翻攝自微博／大麥官博）

周杰倫近年在大陸開唱，售票採用「強實名制」，陸媒曾報導，強實名制的意思是「實名制入場，不轉售不轉贈」，以此方式杜絕黃牛，如果觀眾因「不可抗力因素」需要退票，在出示相關憑證，可以全額退票。