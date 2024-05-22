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家人滑抖音「驚見妹妹色色片」！　正妹女優佐藤汐崩潰淚：媽媽看到了

記者田暐瑋／綜合報導

日本AV女優佐藤汐外型甜美，受到許多粉絲喜愛，長期對家人隱瞞自己的職業。近日她姊姊在滑TikTok時，意外發現妹妹的真實工作，全家人相當震驚，她坦言因此很沮喪：「我笑不出來。」

▲佐藤汐透露家人知道自己當女優。（圖／翻攝自佐藤汐X）

▲佐藤汐透露家人知道自己當女優。（圖／翻攝自佐藤汐X）

佐藤汐在X上突然以「悲報」為題發了文章，透露家人已經知道自己從事AV行業的事實，目前已有700萬人瀏覽該貼文，她表示姊姊某天在滑TikTok時，意外發現妹妹是AV女優，傳訊問：「還好嗎？」但又加了許多笑臉代號，讓她一時不知如何回應。

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不只姊姊，連媽媽都看到了影片，震驚得說不出話，佐藤汐將對話截圖PO網後，難過說：「我笑不出來。」台灣AV專家一劍浣春秋在「Play NO.1」網站上發文討論此事，指出即使佐藤汐的家人知道她的工作真相，她也不會因此退出。

▲佐藤汐透露家人知道自己當女優。（圖／翻攝自佐藤汐X）

▲佐藤汐透露家人知道自己當女優。（圖／翻攝自佐藤汐X）

看到佐藤汐的遭遇，一劍浣春秋也無奈表示，在當今信息化的時代，女優們想要隱藏自己的職業身份越來越難，現代社會對此職業的接受度仍低，「沒人追蹤會被覺得是不是不行、太多人追蹤又很難保住身分不曝光，真的很難拿捏啊。」

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