小孟老師／5月22日星座運勢　「天秤賺錢機遇多多」水瓶投資前景光明

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：投資前景看好
感情：帶來快樂歡心
財運：適合犒賞自己
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：射手
工作：疑惑未來發展
感情：輕鬆愉快相處
財運：放下心中所求
幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：不到手不放棄
感情：熱情洋溢歡樂
財運：賺錢機遇多多
幸運色：淡藍色
貴人：處女
小人：金牛
【土象星座】
工作：得到他人幫忙
感情：細膩情感交流
財運：理財積極性高
幸運色：淡藍色
貴人：牡羊
小人：天蠍
工作：控制混亂局面
感情：溫馨珍惜伴侶
財運：投資不過分貪
幸運色：黑色
貴人：獅子
小人：牡羊
工作：優化成本控制
感情：外出結識異性
財運：聚寶盆裡滿滿
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：雙子
【水象星座】
工作：事業節儉經營
感情：突顯感性一面
財運：財運貴人助力
幸運色：金色
貴人：水瓶
小人：獅子
工作：提攜職場後輩
感情：內心非常狂野
財運：跟著家人投資
幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
工作：謀劃成功大事
感情：甜蜜濃厚的愛
財運：嘴甜打動財神
幸運色：白色
貴人：金牛
小人：天秤
【火象星座】
工作：探索最新商機
感情：表現性情開朗
財運：省錢財富翻倍
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：開通事業通路
感情：尋覓內心真愛
財運：財源財富聚集
幸運色：卡其色
貴人：射手
小人：雙魚
工作：懷抱夢想希望
感情：真愛無怨無悔
財運：投資事半功倍
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：魔羯
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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