ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

安以軒剛生完「10位員工集體懷孕」！　單身已婚全中獎…CEO老公豪送24億豪宅

圖文／鏡週刊

38歲的安以軒和澳門百億CEO陳榮煉2017年登記結婚，2人婚後努力做人，終於在今年7月迎接兒子「66」到來。向來寵妻無極限的陳榮煉據傳豪擲港幣6億元（約新台幣24億元），買下4棟獨棟豪宅，以獎勵老婆為陳家傳香火；而安以軒嫁入陳家2年，不僅旺夫，也帶旺公司，據知公司已有近10名員工懷孕，喜事連連。

澳門德晉集團CEO陳榮煉個性低調，在商場上呼風喚雨的他，私下卻是寵妻魔人，家庭對他而言永遠是第一位；老婆安以軒以38歲的年紀、冒著高齡產婦的風險為陳家生子，孕期的不適老公都看在眼裡。

今年7月時，安以軒在微博宣布兒子「66」出生，並捧著兒子的小腳ㄚ留下幸福紀念。（翻攝自安以軒微博）

狠砸巨資　犒賞老婆

因此在安以軒產後，陳榮煉砸下港幣6億元（約新台幣24億元）買下4棟澳門超級豪宅「星玥」的獨棟別墅，以獎勵愛妻的辛勞與偉大。據悉，該豪宅能眺望澳門馬場景觀，在澳門地產界相當搶手，不少富豪都感興趣。

請繼續往下閱讀...

安以軒老公陳榮煉大手筆以新台幣24億元購入澳門星級豪宅星玥的4棟別墅。（翻攝自星玥認購平台粉絲專頁）

2017年時，星玥的獨棟別墅市值港幣1.16億元，如今已漲至港幣1.5億元。（翻攝自星玥認購平台粉絲專頁）

星玥是位於澳門氹（音同蕩）仔賽馬會旁的星級豪宅，格局以2房及3房為主；其中4棟獨棟別墅，每棟面積約200坪左右，1棟就要價港幣1億5,000萬元（約新台幣6億元）。整棟別墅樓高4層，每層5個房間，另外還設有2間傭人房；除擁有獨立電梯及挑高8公尺的客廳外，電梯能直達可容納5輛車的私人車庫，還有面積達30坪的前後花園與游泳池。據悉，陳榮煉看上星玥的地理環境，一口氣購入4棟獨棟別墅，避免被外人打擾。

帶頭好孕　喜訊連發

奇妙的是，安以軒似乎擁有旺夫命，她嫁進陳家後，陳榮煉的生意愈見順利。此外，安以軒懷孕後，居然也帶旺公司女員工，據傳公司裡已有近10人懷孕，包含未婚、已婚員工，讓眾人嘖嘖稱奇。老闆娘帶頭「好孕」，頗能帶動士氣，員工們也懷著感恩的心迎接小生命到來。

懷孕期間的安以軒，除了肚子凸起，手腳纖瘦讓人完全看不出是孕婦。（翻攝自安以軒微博）

安以軒婚後定居澳門，幾乎不再拍戲，但去年她曾驚喜客串電影《鬥魚》。安以軒也不像其他名媛貴婦常出席活動，多半時間都在專心照顧家庭，兒子出生後，更把重心全放在他身上。

今年情人節時，寵妻的陳榮煉帶著安以軒到海島渡假。（翻攝自安以軒微博）

安以軒日前接受訪問時曾表示：「每個媽媽都會感覺自己的孩子是最特別的那一個，如今兒子天天不停地轉變，現在只想要好好陪著他、陪伴他成長。」至於會不會想生第二胎？才卸貨1個多月的安以軒目前只有一個念頭：先照顧好兒子，未來再考慮為他增添弟妹的事。


更多鏡週刊報導
【寵妻無極限】名模妻帶旺男星　身價上億進軍國際
【後媽拚好孕】百億富尪陪就診　內衣透視主播看助孕名醫
【後媽拚好孕】凍齡女神求子路艱辛　挨針臥床躺142天

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

推薦閱讀

結婚5年還是處女！　28歲人妻「神的境界」讓老公硬梆梆：我們不需要性

結婚5年還是處女！　28歲人妻「神的境界」讓老公硬梆梆：我們不需要性

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

22歲女大生得淋病…「摩鐵大亂鬥」一打同學全中鏢！荒謬行程曝光　醫傻：一次3種

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

神豪乾爹1小時斗內2300萬！　甜美網紅嚇到哭「答應賣身」鞠躬報恩

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

她一開口蕭敬騰、周湯豪聽呆！　《聲林2》鳥人「2分鐘超強轉音」37萬人爆雞皮

她一開口蕭敬騰、周湯豪聽呆！　《聲林2》鳥人「2分鐘超強轉音」37萬人爆雞皮

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

切菜剁斷大拇指！衝醫院縫合　醫一看昏倒「煮熟了」…天兵媽：我要消毒啊

切菜剁斷大拇指！衝醫院縫合　醫一看昏倒「煮熟了」…天兵媽：我要消毒啊

利菁認「和韓國瑜是東吳同學」！　義氣挺身：有需要一定會幫忙

利菁認「和韓國瑜是東吳同學」！　義氣挺身：有需要一定會幫忙

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

被具惠善光速打臉！　安宰賢超糗「偷改聲明標題」…網狂酸：女友太多搞混了

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

謝忻、阿翔被爆有「8年愛的結晶」！　Grace連2天硬起來「宣示主權」

男女間真有純友誼？4星座男「不拒絕」就是有鬼！　唐綺陽：他們能有三妻四妾

資深女星中風夫過世：隔天弟弟也走了！　她找上地下錢莊...改賣蔥油餅維生

依依宣布砸20萬隆乳！　老公阻止無效…怒回「那我要把ＯＯ弄大」

直接穿泳裝出門還打卡！　《玩很大》Debbie破尺度「八字胸型」全被看光

隋棠、姚元浩分手7年！《第九分局》破天荒同片演出　觀眾HIGH爆

歐陽娜娜表演險走光！禮服肩帶滑落　大露「雪白酥胸+美背」專業反應網讚翻

巨雷解析／德魯納酒店主人「不是張滿月」？　過橋為ＯＯＯ只走30天

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊, 安以軒

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿翔「賣了偷情BMW」真的切割！　謝忻爆「身心受殘」崩潰看精神科
  2. 驚嚇片／黃氏兄弟闖入《牠 第二章》破膽樂園！瑋瑋才進去20秒嚇歪了
  3. 娛樂圈大老「搶救謝忻計畫」曝光！恩師評價「不美但有人緣」成翻盤關鍵
  4. 安以軒剛生完「10位員工集體懷孕」！　單身已婚全中獎…CEO老公豪送24億豪宅
  5. 毛弟爆熱戀吳品潔！親密餵食秀後「直接見家長」　迷你熱褲曬辣腿伴遊
  6. Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發
  7. 《哭聲》小女孩長大了！　曬近況照...網驚艷：3年從女孩變女神
  8. 依依宣布砸20萬隆乳！　老公阻止無效…怒回「那我要把ＯＯ弄大」
  9. 梁家輝帶女兒旅行…行李箱備「防煙面罩、救生繩索」　背後原因笑翻
  10. 慶交往400天！張峰奇、李亮瑾合照藏「浪漫密碼」　網破解被閃爆：太用心

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366