安以軒剛生完「10位員工集體懷孕」！　單身已婚全中獎…CEO老公豪送24億豪宅

圖文／鏡週刊

38歲的安以軒和澳門百億CEO陳榮煉2017年登記結婚，2人婚後努力做人，終於在今年7月迎接兒子「66」到來。向來寵妻無極限的陳榮煉據傳豪擲港幣6億元（約新台幣24億元），買下4棟獨棟豪宅，以獎勵老婆為陳家傳香火；而安以軒嫁入陳家2年，不僅旺夫，也帶旺公司，據知公司已有近10名員工懷孕，喜事連連。

澳門德晉集團CEO陳榮煉個性低調，在商場上呼風喚雨的他，私下卻是寵妻魔人，家庭對他而言永遠是第一位；老婆安以軒以38歲的年紀、冒著高齡產婦的風險為陳家生子，孕期的不適老公都看在眼裡。

狠砸巨資 犒賞老婆

因此在安以軒產後，陳榮煉砸下港幣6億元（約新台幣24億元）買下4棟澳門超級豪宅「星玥」的獨棟別墅，以獎勵愛妻的辛勞與偉大。據悉，該豪宅能眺望澳門馬場景觀，在澳門地產界相當搶手，不少富豪都感興趣。

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星玥是位於澳門氹（音同蕩）仔賽馬會旁的星級豪宅，格局以2房及3房為主；其中4棟獨棟別墅，每棟面積約200坪左右，1棟就要價港幣1億5,000萬元（約新台幣6億元）。整棟別墅樓高4層，每層5個房間，另外還設有2間傭人房；除擁有獨立電梯及挑高8公尺的客廳外，電梯能直達可容納5輛車的私人車庫，還有面積達30坪的前後花園與游泳池。據悉，陳榮煉看上星玥的地理環境，一口氣購入4棟獨棟別墅，避免被外人打擾。

帶頭好孕 喜訊連發

奇妙的是，安以軒似乎擁有旺夫命，她嫁進陳家後，陳榮煉的生意愈見順利。此外，安以軒懷孕後，居然也帶旺公司女員工，據傳公司裡已有近10人懷孕，包含未婚、已婚員工，讓眾人嘖嘖稱奇。老闆娘帶頭「好孕」，頗能帶動士氣，員工們也懷著感恩的心迎接小生命到來。

安以軒婚後定居澳門，幾乎不再拍戲，但去年她曾驚喜客串電影《鬥魚》。安以軒也不像其他名媛貴婦常出席活動，多半時間都在專心照顧家庭，兒子出生後，更把重心全放在他身上。

安以軒日前接受訪問時曾表示：「每個媽媽都會感覺自己的孩子是最特別的那一個，如今兒子天天不停地轉變，現在只想要好好陪著他、陪伴他成長。」至於會不會想生第二胎？才卸貨1個多月的安以軒目前只有一個念頭：先照顧好兒子，未來再考慮為他增添弟妹的事。



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