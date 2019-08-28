毛弟爆熱戀吳品潔！親密餵食秀後「直接見家長」　迷你熱褲曬辣腿伴遊

圖文／鏡週刊

毛弟和吳品潔最近在《你有念大學嗎？》扮演男女朋友，2人從戲裡愛到戲外，之前曾被網友目擊2人單獨吃飯，毛弟還餵吳品潔甜食，氣氛超曖昧，雖然事後女方經紀人否認戀情，沒想到未久，就被本刊目擊到了吳品潔出入毛弟家，還和邱家人一起用餐的畫面。

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21日下午，毛弟從髮廊離開後便直奔回家，沒多久，一輛黑色轎車疾駛而出，原來是毛弟哥哥王子邱勝翊的愛車，車子後來停進台北市大安路一間私人露天停車場後，從車上走下2男1女，男的是王子與毛弟，女子就是與毛弟傳出親密餵食秀的吳品潔。當晚吳品潔穿著超迷你短褲，露出一雙白皙圓嫩的雙腿，上半身則是有點透明的白襯衫，胸前只扣上兩顆扣子，隱約透出黑色短版小可愛及小肚臍，相當性感。

之後王子、毛弟及吳品潔3人來到位於仁愛路四段巷子裡的燒肉店，而餐廳裡邱媽媽與一位女性親友早等候多時。1個小時後，一家人吃飽喝足走出餐廳，吳品潔仍跟著毛弟上車。一車5人到了一家連鎖鐘錶行前，因為是停在路邊紅線區域，「偽邱家人」吳品潔貼心地留在車上顧車，讓毛弟和邱媽媽等人安心地在店內看錶。

用餐逛街期間，吳品潔明顯與邱家人關係非常好，不但與邱媽媽說說笑笑、留在車上顧車，還下車去買手搖飲。而當晚結束了與邱家人的聚會後，王子和毛弟先送媽媽和另一名女性親友離開，兄弟倆才載著吳品潔回到住處，直至半夜，都未見吳品潔離開。讓人匪夷所思的是，當天吳品潔始終未進出自己位於內湖的住家，反倒頻繁在毛弟家現蹤，似乎相當熟悉男方住家環境。



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