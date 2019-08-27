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後製0草莓「走光雪球」全放送！　張家瑋解放泳衣傳水…納豆看到嘴大開

記者潘慧中／綜合報導

張家瑋曾是《大學生了沒》的固定班底「瑋瑋」，後來在《大時代》飾演惡女「游素素」獲得更多關注，她近日穿比基尼在《綜藝3國智》亮相，用超邪惡的方式玩傳水遊戲，娜美般的魔鬼身材讓在場所有男生看到失魂，納豆甚至被笑虧：「你的頭是歪的。」

▲張家瑋在《大時代》飾演「游素素」色誘富二代。（圖／民視提供）

該關卡是先用骰子擲出指定部位，再用該部位傳水、接水。張家瑋和花花是同一組，前者（負責傳水）擲出手臂、後者（負責接水）則是頭部，此時，腦子動得很快的風田建議她：「給她兩個（水杯掛在手臂兩側）。」一旁讀懂他真正意思的男生紛紛笑喊：「不愧是變態的日本人，果然適合做幕後！」

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▲▼張家瑋。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）

▲▼張家瑋露出雪白半球，後製完全沒打上小草莓圖案。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）

▲▼張家瑋。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）

遊戲正式開始後，身穿紅色泳衣的張家瑋配合指令，在手臂兩側掛上水杯，轉向正面傳水時，雙手往胸部內側一夾，豐滿半球和深溝全展現在鏡頭前，超養眼畫面不只觀眾看呆了，連納豆也看到嘴巴開開，李易還連忙澄清自己很專心在看花花。

▲▼張家瑋。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）

▲▼張家瑋。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）

▲▼張家瑋。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）

▲▼張家瑋。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）

▲納豆等一群男生都看呆了。（圖／翻攝自YouTube／綜藝3國智）

如今在綜藝節目的表現引起關注，但張家瑋在八點檔的演技也十分出色，她在《大時代》中一心想嫁入豪門，並且為愛癡狂，最後清醒覺悟，幫助伍妹（王瞳 飾）復仇，人物表現鮮明，因此嚐到走紅滋味，她笑說：「走在路上還會有人叫我素素，有一些人則是勸告我不要這麼壞，大家都很入戲。」

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