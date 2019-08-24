雷／《不能是朋友》飆速大結局！郭雪芙終於開船劉以豪…網看「最後一幕」狂尖叫

記者林奕如／台北報導

《我們不能是朋友》23日大結局，周惟惟（郭雪芙 飾）到底情歸何處，吸引許多戲迷死盯直播，PTT也爆棚討論。周惟惟決意未婚夫黎皓一（孫其君 飾）分手，但黎皓一陰魂不散，更變成第四方資金代表，同時，霸氣追求者褚克桓（劉以豪 飾），卻因為她身處困境，周惟惟終於做出最後的選擇。

▲▼黎皓一失控載周惟惟上山 。（圖／翻攝愛奇藝）

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發布會開始，沒想到硬碟壞了，周惟惟在辦公室找備份硬碟，黎皓一同時也回來，她上了黎皓一的車趕去會場，沒想到黎皓一失控載她去山區，周惟惟打給褚克桓，他一聽到求救電話聲，正要上台之際，轉頭趕去救人，在事業和愛情上，褚克桓選擇周惟惟。褚克桓表示負責下台。但周惟惟找上褚克桓前女友高子媛（夏若妍 飾），遞上辭呈為了保褚克桓。

▲周惟惟和黎皓一感情回不去了 。（圖／翻攝愛奇藝）

黎皓一在一個夜晚找上周惟惟，他發瘋強吻女方，看她落淚道歉，周惟惟終於說出心聲：「我受到誘惑的時候，你把我推開，延後婚期、把房子增貸，以及跟麥子姐。我承認我喜歡他（褚克桓），對他心動了，對不起，是我傷害了你。」黎皓一想繼續：「如果我選擇原諒你。」周惟惟：「我沒辦法繼續。」被問是因為褚克桓，周惟惟：「不是，是因為我沒有辦法繼續再愛你。」

沒想到攤牌之後，黎皓一在一夜之間大洗白，他申請調回上海，跟韓可菲（袁艾菲 飾）道歉，同時跟周惟惟表示，房子賣掉錢再匯給妳，網友不可置信表示：「你上一秒還像恐怖情人，這一秒洗白是怎樣。」PTT狂討論男二洗白一事。

▲▼褚克桓和周惟惟終於開船。（圖／翻攝愛奇藝）

周惟惟開口約會褚克桓，兩人在KTV激吻，終於上演滾床戲，床戲畫面浪漫唯美，也讓網友臉紅心跳，周惟惟內心獨白：「這是你當初追我你想要，現在這是我想要的，我們不可以在一起，談戀愛應該是2個人，4個人太擁擠。褚克桓你讓我從好奇變成喜歡，喜歡到毀掉自己原本感情，我不是抱怨也沒有後悔，只是想，我被自己綁手綁腳一輩子，想改變，想痛快過日子，不想附屬任何人，不管是愛是恨，我想自己作主，我要先學會愛我自己，我是真心希望，之後升級2.0，以全新沒有壓力的周惟惟面對你，這樣對你比較公平。」

▲▼周惟惟主動約褚克桓約會。（圖／翻攝愛奇藝）

褚克桓高升職位，但他不想跟高子媛有任何關係：「第一，我不想再被控制了，第二，我不想要有壓力，第三，我不想被說用裙帶關係拿到這位置，謝謝妳愛我10年，但我想換工作了。」他毅然決然辭職，並且跟周惟惟表示，會等她升級周惟惟2.0。

▲不婚韓可菲竟然結婚了，讓周惟惟和褚克桓再相遇。（圖／翻攝愛奇藝）

13個月後，兩人再度遇到，沒想到是在不婚主義韓可菲（袁艾菲 飾）和大衛（李沛勳 飾）的婚禮上，擔任伴郎伴娘，當聽到黎皓一結婚，子媛也有對象，周惟惟終於放下心中大石頭，她主動約褚克桓喝咖啡，呼應第一集兩人的對話。

▲▼《不能是朋友》大結局。（圖／翻攝愛奇藝）

大結局這一幕，讓不少網友熱論，「本來以為是爛尾，結果給我來一個完美的結局」、「子媛線收得太簡單了」、「只有我覺得速度超快的嗎，有飆車感」，也有人表示，很呼應第一集，因為褚說約喝咖啡就是要發生關係，惟覺得很下流，結局說這句話很對應。