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李現霸氣放閃！　楊紫暖回：有你空氣都甜了…螢幕CP深情對望臉秒紅

記者阮巧雯／綜合報導

大陸演員李現和楊紫攜手主演電視劇《親愛的，熱愛的》（又名《蜜汁燉魷魚》），在戲中飾演超甜蜜情侶，羨煞不少粉絲。兩人近日替時尚雜誌拍攝封面，螢幕CP走出劇外仍不忘放閃，大講土味情話，不少網友聽了直喊：「看了不自覺嘴角上揚。」

▲▼李現楊紫。（圖／翻攝自微博／李現ing）

▲李現和楊紫在劇中飾演超甜螢幕情侶。（圖／翻攝自微博／李現ing）

▲▼李現楊紫土味情話大PK。（圖／翻攝自微博／SuperELLE）

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▲兩人近日為時尚雜誌拍攝照片。（圖／翻攝自微博／SuperELLE）

影片中，李現身穿深色條紋上衣，默默靠近楊紫，一臉疑惑問道：「妳最近是不是又變胖了？」楊紫緊張回答：「沒有啊，為什麼這麼說。」他這時一臉寵溺看著楊紫，甜告白：「那妳為什麼在我心裡的分量更重了呢？」

▲▼李現楊紫大講土味情話。（圖／翻攝自微博／SuperELLE）

▲▼李現超甜情話讓楊紫露出一臉幸福微笑。（圖／翻攝自微博／SuperELLE）

▲▼李現楊紫土味情話大PK。（圖／翻攝自微博／SuperELLE）

楊紫聽了瞇起雙眼，露出幸福微笑，但她也不是省油的燈，馬上出招反問：「你有沒有聞到什麼味道啊？」李現聞了聞，一頭霧水回答：「沒有啊。」楊紫逮到機會說道：「那為什麼你出來以後，整個空氣都甜炸了呢？」超甜撩哥情話，讓李現措手不及，一臉害羞直點頭。

▲▼李現楊紫土味情話大PK。（圖／翻攝自微博／SuperELLE）

▲▼楊紫也不甘示弱，強勢土味情話大反擊。（圖／翻攝自微博／SuperELLE）

▲▼李現楊紫土味情話大PK。（圖／翻攝自微博／SuperELLE）

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李現, 楊紫, 親愛的，熱愛的, 蜜汁燉魷魚

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