目睹艷妻全裸車震！　老實夫開門「道歉小王」：我沒顧好太太…吞綠帽原因哭了

記者田暐瑋／綜合報導

面對偷吃的另一半，到底該不該原諒？一名癡情男20歲和小1歲的老婆結婚，生下孩子後妻子突然變得冷淡，某天他跟蹤老婆下班後行蹤，卻發現老婆做上男同事的車停在路邊，他立刻衝上前開門，卻驚見兩人沒穿衣服正在車震，他當場愣在原地，還向小王道歉：「是我沒有顧好老婆。」心酸都往肚子裡吞。

癡情男20歲和老婆透過線上遊戲認識，交往後女方懷孕，兩人便奉子成婚，因為結婚時女方才19歲，他心疼老婆年輕就被綁死，因此給予很多自由，沒想到結婚第7年的某天，老婆突然變得冷淡，對家庭漠不關心，他追問之下，老婆不堪壓力，索性攤牌：「我外遇了！」但隨即又哀求他的原諒。

▲老實男目睹老婆車震。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



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看到老婆不斷道歉，癡情男選擇忘記這件事，繼續維持婚姻，但某天老婆突然說要坐同事車回家，他覺得不對勁，便開車一路跟蹤，最後同事車停在陰暗的鄉間小路上，他衝過去一開門，卻看見老婆和小王赤裸裸地在車內激戰。

發現被戴綠帽後，3人發生爭吵，老婆最後祈求原諒，小王在知道女方已婚後，也是坐在路邊說不出話，他看到這一幕，竟然對小王道歉，認為小王什麼都不知道，同情對方其實也是受害者，「錯的是我老婆，我沒有把自己的太太給顧好。」最後小王選擇退出。

▲老實男目睹老婆車震。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）



在經歷過老婆2次偷吃後，他因為想起老婆年紀輕輕就嫁給自己，產後又罹患憂鬱症，心疼所以一次次選擇原諒，但老婆死性不改，還是透過線上遊戲認識新歡，加上女方一句：「我要的是愛人，不是家人。」讓他忍無可忍決定離婚。他上《什麼道理？》接受專家諮詢，許常德直言，他道歉的原因其實是想保護自己不要崩潰，只有這樣想才能避免情緒衝到極端的憤怒。