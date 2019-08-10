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手搖飲之亂！　館長怒了霸氣宣布「1年內開飲料店」：我自己賣…3萬人力挺喝爆

記者田暐瑋／綜合報導

「館長」陳之漢以言論嗆辣出名，不但開設健身房、當直播主還賣起雞胸肉等副業，一年產值就有10億。對於一芳、貢茶、COCO、迷克夏等飲料店掀起的「手搖之亂」，他火大在臉書開罵，同時霸氣宣布1年內將開手搖飲店：「我自己開！」

一芳風波未平，9日晚間爆出CoCo香港分店員工因挺反送中，引發極大爭議，CoCo官方也第一時間發表聲明救火：「香港地區是中華人民共和國不可分割的一部分！」怎料貢茶、迷克夏緊接著也紛紛表態，內容提到「中國台灣，中國香港」等字句，淪陷速度之快，引起台灣網友不滿、揚言拒喝抵制。

▲▼館長開罵反骨男孩。（圖／翻攝自YouTube、Facebook）

▲館長要開飲料店。（圖／翻攝自館長臉書）

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▲館長要開飲料店。（圖／翻攝自館長臉書／翻攝自YouTube）

眼見手搖之亂越演越烈，館長10日凌晨在臉書爆氣開罵，「又一家飲料店表態我X！館長預計1年內開飲料店，我來自台灣我的國家叫中華民國，台灣不是中國的一部分，台灣就是台灣去你X的中國台灣省，去你X的一國兩制。」

有酸民聽了，諷刺館長如果飲料店開到大陸去，為了賺錢也會有相同舉動，館長反擊其實幾年前就有金主及直播平台邀請他到大陸展店，但他堅決拒絕，更霸氣喊：「我自己開，X你娘一堆賣國賊！」引起網友連聲叫好，發文只過7小時就有3.6萬人按讚力挺。

▲館長要開飲料店。（圖／翻攝自館長臉書）

▲網友反應。（圖／翻攝自館長臉書）

網友紛紛表示，「拜託趕快開」、「拜託一定要有黑糖鮮奶」、「館長再這樣下去真的是甚麼店都要開了」、「館長快開，不然我看再過不久就沒手搖飲料喝了」、「開了我每天喝，喝到糖尿病」。

▲▼CoCo發表聲明澄清。（圖／翻攝微博／都可coco奶茶總部）

▲CoCo。（圖／翻攝微博／都可coco奶茶總部）

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館長, 陳之漢, 手搖飲, CoCo, 一芳, 大苑子, 迷克夏, 貢茶

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