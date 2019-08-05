言承旭被爆「有心儀新對象」　她揭秘戀安心亞內幕！

▲沈嶸通靈爆料言承旭有不能公開的心儀對象。（圖／沈嶸提供、翻攝自言承旭全球後援會微博）

圖文／鏡週刊

名模林志玲6月與日本男星AKIRA宣布閃婚，婚後2人拚懷孕，被爆出已經接受第三代試管嬰兒技術，積極展開「做人」計畫渴望生下龍鳳胎。反觀言承旭自從金曲獎頒獎典禮時被發現說話有氣無力，甚至在強顏歡笑，似乎還沒有走出林志玲閃婚的打擊。但精通通靈的命理師沈嶸發現，言承旭似乎也有新的對象，只是不能承認，也無法公開。

言承旭日前傳出與女星安心亞互動曖昧，輕撫安心亞的秀髮直呼好香，再加上近期新戲《交換吧運氣》開拍，與女主角沈月互動熱絡，到底男神言承旭情歸何處？「神明代言人」沈嶸老師通靈安心亞「絕對」不是言承旭的菜。

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▲林志玲與日本男星AKIRA婚後力拚懷孕，望創造雙喜臨門。（圖／翻攝自AKIRA臉書）

沈嶸老師通靈言承旭不會想要追求安心亞，但是安心亞對言承旭卻「頗有好感」，希望可以當言承旭的正牌女友，如果言承旭願意主動追求，安心亞會覺得真是「天上掉下來的禮物」。至於新戲女主角沈月，言承旭認為沈月年紀太輕，更不可能共譜戀曲。

▲沈嶸透露安心亞與言承旭妹有情郎無意。（圖／翻攝自言承旭、安心亞臉書）

新聞上報導有力人士爆料言承旭難忘林志玲，對於林志玲結婚一事耿耿於懷，所以一直難接受新戀情。沈嶸老師說林志玲突然閃婚AKIRA，對言承旭而言有種突然「被打臉」的感覺，認為兩人分分合合情纏17年，算是檯面上公認的一對，結果林志玲突然閃婚的消息居然自己也是從新聞上才得知，以至於內心「五味雜陳難以消化」。

▲沈嶸透露言承旭打從內心無法祝福林志玲結婚。（翻攝自言承旭臉書）

言承旭對林志玲閃婚的感覺無法定義為「痛苦」，因為言承旭知道是自己先「不娶」林志玲的，所以對林志玲閃婚也無話可說，但是內心也無法做到「真心祝福」林志玲。按照沈嶸老師通靈查得的訊息：言承旭目前已有心儀的對象，只是不能承認，也無法公開。

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