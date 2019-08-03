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大陸8月最強限古令！《長安》、《陳情令》趕火車加更「提前大結局」

記者林奕如／台北報導

大陸7月31日再發佈新令，8月份起「不得播出娛樂性較強的古裝劇、偶像劇」，因此許多古裝劇，趕火車方式加速播完剩下集數，像是《陳情令》、《三生三世宸汐緣》、《長安十二時辰》等，採用一周加更模式，加更的集數不等，比原定大結局時間提前許多。

▲王一博《陳情令》背肖戰，七夕前先發糖。（圖／WeTV提供）

▲王一博、肖戰主演《陳情令》。（圖／WeTV提供）

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年初一度傳出限古令，許多古裝劇拍完，雪藏不能上線，一度讓不少劇迷等急白髮，之後又閃電解禁，今年暑假各式題材古裝劇曝光，不過大陸廣電總局在31日發布「關於做好慶祝新中國成立70周年電視劇展播工作的通知」，並且遴選出86部「重點電視劇」，將從8月份開始進行百日展播活動。

▲《長安十二時辰》易烊千璽、雷佳音。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲《長安十二時辰》易烊千璽主演。（圖／愛奇藝台灣站提供）

有些古裝劇原定8月中、下旬才結局，但配合政策快速消化結局。由肖戰、王一博領銜主演的古裝玄幻大劇《陳情令》，原本在8月14日播出大結局，但目前一周播出4集變播出6集，提前於8月7日看到大結局了。《宸汐緣》在愛奇藝台灣站周一至週五每天加更2集，一個禮拜後就收官。

▲▼ 《宸汐緣》 張震,倪妮,李東學,海鈴 。（圖／愛奇藝提供）

▲ 《宸汐緣》 由張震、倪妮主演。（圖／愛奇藝提供）

《長安十二時辰》由易烊千璽、雷佳音主演，該劇改編自作家馬伯庸的同名小說，講述了盛唐時期天寶三年上元節時發生在唐城內的一次刺客行動。本來是一周更新4集，現在變成6集，趕在時間內盡快播完。

▲▼大陸廣電總局8月起禁播娛樂性偶像劇、古裝劇。（圖／翻攝自微博）

▲大陸廣電總局8月起禁播娛樂性偶像劇、古裝劇。（圖／翻攝自微博）

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