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Selina「回娘家」曝戀愛模式　分析七夕意義...唐綺陽神回！

記者林彥君／台北報導

Selina（任家萱）主持的談話性節目《女人28》，七夕情人節將近，Selina和唐綺陽被問是否有安排規劃時，唐綺陽笑說：「你不覺得七夕情人節在中元節的前一個禮拜是有意義的嗎？」Selina秒接：「沒過好七夕，就要過中元節！」兩人默契的一搭一唱，笑翻眾人。

▲Selina、唐綺陽。（圖／東森綜合提供）

▲Selina、唐綺陽分析七夕意義。（圖／東森綜合提供）

談到「大叔戀」、「姊弟戀」的戀愛模式，Selina坦言仍傾向成熟的對象，「但我現在有點太成熟了，所以不是很清楚。」還埋伏筆說：「看我的下一段戀情是大叔戀還是姊弟戀，大家就知道了。」唐綺陽則幽默回：「跟我搭配的大叔應該都去過中元節了吧！」最後單身的兩人都直呼：「有戀就好、有戀最大！」

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減肥是Selina與唐綺陽之間最有共鳴的話題，每次見面第一句話就是互道：「妳瘦了！」Selina說：「我們就是用這種方式安慰對方。」唐綺陽則笑說：「我們兩個有病！」有時候誇對方瘦了，對方還會回：「沒有沒有，我很胖！」彼此互相取暖，看得出兩人已培養出好交情。

▲Selina、唐綺陽。（圖／東森綜合提供）

▲Selina、唐綺陽回娘家。（圖／東森綜合提供）

節目自8月2日起在東森綜合台播出，過去Selina曾主持東森超視的節目—《小宇宙33號》和《五花八門金銀島》；固定嘉賓占星學專家唐綺陽也在東森綜合和東森超視的節目擔任過主持和固定嘉賓，兩人都相當期待這次「回娘家」。Selina開心表示，之前主持的節目恰巧都和數字有關，打趣說：「是不是東森的高層有在迷信些什麼？」。唐綺陽則笑虧自己：「你們終於又看上我了，我真的超開心的！」逗得現場眾人大笑不已。節目每周五晚間10點播出。
 

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