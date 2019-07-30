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高中學校打籃球…下秒突失明　蕭煌奇舞台劇演「真實自己」

記者林奕如／台北報導

蕭煌奇主演表演工作坊舞台劇《遇見自己》，這是導演丁乃箏以蕭煌奇的成長經歷為靈感，發展出笑中帶淚的音樂人生故事。他用了相當多的時間去克服背台詞和走位的困難性，尤其逼近演出時間，現在更是每天從下午到晚上都要到排練場報到，他笑稱自己根本是「劇場公務員」。

▲蕭煌奇《遇見自己》與初戀女友小雨互動。（圖／表演工作坊提供）

▲蕭煌奇《遇見自己》與初戀女友小雨互動。（圖／表演工作坊提供）

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劇中有一段蕭煌奇在啟明學校聽聲辨位打籃球，卻突然完全失去視力的痛苦經歷。雖然從此生命陷入黑暗，但最後幫助他走出來的，仍是音樂。就像他在劇中的台詞：「失去了視力，我可以活下去，但沒有了音樂，我會很痛苦。」

▲蕭煌奇《遇見自己》與初戀女友小雨互動。（圖／表演工作坊提供）

▲該舞台劇以他人生為背景。（圖／表演工作坊提供）

影響他人生的除了音樂，還有酸甜的初戀故事，只是少年「蕭小奇」是由另外一位演員楊迦恩飾演。蕭煌奇笑說，親熱戲都沒有他的份，而且戀愛談不成還先失戀。會不會邀請現實中的初戀女友來看戲？他苦笑說：「初戀女友已經另組家庭了。」

他現在戀愛沒進度，每天排戲從下午到晚上，簡直像是上班的公務員，沒時間談戀愛。問到理想型，蕭煌奇說：「聲音好聽、溫柔孝順。」整個舞台過程和設計，他用了很多時間去克服，光背這次的劇本台詞，就花了很多時間，他直呼，如果票賣光的話就請劇組的人吃飯。

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