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陳意涵和導演老公拼酒量！　許富翔傻眼：又不是往死裡喝

記者李欣容／台北報導

衛視中文台最新青春愛情偶像劇《遺失的1/2》由金鐘導演許富翔執導，主要演員包括金鐘視后黃姵嘉、新生代演員陳璽安、王家梁、韓苼苼、林哲熹等，訪問中笑聲不斷，陳璽安更成為大家公認「最會喝」的男主角，許富翔也說，偶爾會和陳意涵喝兩杯，但沒拼過酒量，打趣喊：「又不是要往死裡喝！」

▲▼ 遺失的1/2 。（圖／ 福斯提供）

▲《遺失的1/2》導演許富翔（中間） 。（圖／ 福斯提供）

▲▼ 《遺失的1/2》王家梁、陳璽安 。（圖／福斯傳媒提供）

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▲陳璽安（左1）第一次擔任男主角 。（圖／福斯傳媒提供）

陳璽安是大家公認酒量最好，有次他為了讓自己在悲傷情緒中，喝了半瓶威士忌，後來中場休息以為要繼續拍，他又把剩下半瓶喝掉，沒想到導演說，「好！換場。」讓他當場呆住，半瓶都白喝了。

但他隨後說，許富翔酒量更好，明明喝一樣的量，他隔天頭痛到不行，許富翔卻像沒事一樣照樣工作，許富翔則說，有時收工會小酌，也會和陳意涵喝兩杯，至於夫妻倆誰的酒量好？他笑說，「喝酒又不是要往死裡喝。」沒認真比過酒量。

平時陳意涵也會到劇組探班，帶飲料慰勞辛苦的工作人員，夫妻倆帶孩子親力親為，還沒想到要生第二胎，眼前的事情比較重要，直說現在這樣就非常幸福了。

▲▼ 《遺失的1/2》王家梁、陳璽安 。（圖／福斯傳媒提供）

▲《遺失的1/2》演員群私下感情好。（圖／福斯傳媒提供）

黃姵嘉在劇中飾演遇到需要為了生活而努力的女孩，也遇到很多困境，其中一場大夥兒在橋上一塊喝酒，黃姵嘉要騎腳踏車往他們的方向移動，沒想到騎到一半不小心摔倒，發出很大的聲音。

但導演沒有喊卡，演員都只能繼續演，陳璽安回想起來才說，「我還以為妳是故意的。」讓一旁的黃姵嘉大呼：「怎麼會是故意！我整個大腿都瘀青了欸。」

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遺失的12, 陳璽安, 王家梁, 韓笙笙, 林哲熹, 許富翔

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