馮紹峰被拍「深夜摟新歡」回應了！　網酸：吃瓜群眾比當事人清醒

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星馮紹峰與趙麗穎2021年4月宣布離婚，結束了3年婚姻，近年來感情生活成謎的他，28日被狗仔曝光疑似有了新戀情，深夜與美女約會，被女方挽著手逛街。對此，官方工作室宣傳新作的同時，也回應了這次的緋聞。

▲馮紹峰被拍到深夜與美女約會。（圖／翻攝自馮紹峰工作室微博）

馮紹峰工作室28日轉發新劇《婚內婚外清醒局》的宣傳貼文，內文寫下「保持清醒，關注新劇」，間接回應了這次的緋聞風波，似乎不想正面理會狗仔的爆料。但他的回應，多數中國大陸網友迴響都相當負面，諷刺他「吃瓜群眾很清醒，當事人不清醒」、「談沒談就是不告訴你！順便宣傳新劇！演戲和生活真息息相關」、「懂了，新劇營銷」。

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▲馮紹峰工作室回應。（圖／翻攝自微博）

此前，八卦博主「推理君江小宴」曝光影片，影片中馮紹峰帶著鴨舌帽、黑色口罩，身旁則有美女身穿連帽大衣，兩人在深夜中並肩同行，且過馬路時女方挽著他的手。狗仔則稱「馮紹峰又有新戀情了」，見兩人挽手走在街上直說「看著就好甜」，並指同行女子疑似是女星周麟嘉。

周麟嘉因演出電影《飛馳人生》出道演藝圈，並且在家庭劇《好妻子》飾演反派惡女「周心妍」，以及《你好，火焰藍》、《人海之中遇見你》等劇。八卦影片曝光後，她透過微博發文否認：「視頻（影片）裡的真不是我啊！原來我這麽大眾臉啊。」