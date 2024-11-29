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小孟老師／11月29日星座運勢　魔羯當月光族很危險

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：與同事有默契
感情：有智慧的愛情
財運：買賣外幣獲利
幸運色：大紅色
貴人：牡羊
小人：雙魚

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雙子座

工作：受到主管認同
感情：學會處理意見
財運：增加電子商務
幸運色：卡其色
貴人：獅子
小人：牡羊

天秤座

工作：有力人士幫忙
感情：生活中有豔遇
財運：合理管理負債
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：靈感創意不斷
感情：互相尊重自由
財運：建立儲蓄習慣
幸運色：灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍

金牛座

工作：得到上級共鳴
感情：兩顆靈魂結合
財運：進行市場分析
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：水瓶

處女座

工作：指揮權限增加
感情：愛情淨化心靈
財運：建立強大人脈
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：持續保持耐心
感情：平穩安定幸福
財運：統籌規劃財務
幸運色：咖啡色
貴人：天蠍
小人：雙子

天蠍座

工作：適合農田活動
感情：好情緒好桃花
財運：善用理財軟體
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：天秤

雙魚座

工作：積極學習進步
感情：浪漫情話不斷
財運：靠腦力賺大錢
幸運色：卡其色
貴人：處女
小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：誤會解釋清楚
感情：幸福美滿環繞
財運：定期評估績效
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：射手

獅子座

工作：工作重視細節
感情：愛神征服一切
財運：加強現金監管
幸運色：橙色
貴人：射手
小人：處女

射手座

工作：有建設性溝通
感情：愛情走入婚姻
財運：保持理性不貪
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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