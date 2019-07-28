風田傻開黃腔！陳大天曝「廢咖」私下努力：一句話就比我好笑

記者林彥君／台北報導

陳大天（小蝦）和風田因個性相似私下是圈內好友，陳大天笑虧自己和風田在《綜藝玩很大》中是「廢咖」，不過兩人會趁遊戲空檔討論效果，很欣賞風田在工作中認真的態度。諧星出生的陳大天笑說：「他有一種幹勁，會讓我覺得人都這麼帥了，還這麼努力！輕鬆講一句台詞，都比我們用12分力來講的話更好笑。」

▲風田工作認真。（圖／翻攝自風田Instagram）

風田因在《娛樂百分百》中模仿日本的「暴走族」，高相似度因而引起網友討論，人氣也因此高漲。風田在一群朋友中年紀最小，陳大天爆料張立東會亂教風田講18禁的話，而風田也會傻傻的照做，「張立東故意教很帥的人講，日本人講了又特別情色，講什麼不能透露啦！」

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▲陳大天和風田感情要好。（圖／記者張一中攝）

而風田近期將心力放在舞台劇《老大的金蛋》演出及日本節目主持，因此暫時告別《娛樂百分百》主持工作，陳大天說有看到風田最後一集節目辦了歡送會，讓他很羨慕，陳大天幽默地說：「大家開會選影片、討論主題，還找了大咖主持人歡送，被製作單位這麼喜歡真的不容易，我出道到現在都沒遇過這種情形，大家對我都是可有可無！」

▲陳大天近期投入舞台劇。（圖／翻攝自Facebook／陳大天 Daniel Chen）