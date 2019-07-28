快訊／《還珠格格3》紫薇離婚！　馬伊琍：深愛過，努力過了

記者潘慧中／綜合報導



大陸女星馬伊琍因《還珠格格》第3部的「紫薇」嶄露頭角，近年則以《我的前半生》為代表作，沒想到28日突然傳出和老公文章（曾在《失戀33天》飾演王小賤）離婚的消息，震驚演藝圈。

▲文章（右）與馬伊琍。（圖／CFP）

文章和馬伊琍28日下午同步在微博發文證實，他簡短寫下幾句話：「吾愛伊琍，同行半路，一別兩寬，餘生漫漫，依然親情守候。」馬伊琍則表示：「你我深愛過，努力過，彼此成就過。此情有憾，然無對錯。」

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▲▼文章和馬伊琍證實離婚。（圖／翻攝自文章、馬伊琍微博）



事實上，馬伊琍曾在受訪時提到家庭生活，她坦言過去個性很容易糾結，在面對、處理問題時會被情緒主導，後來才漸漸學會先將情緒與事情分開，在兩性關係中也是，「以前我是發完火不會想要去和解的人，對我先生，我發完火也不會想要去緩和，那個氣會一直在。」

不過有了小孩之後，馬伊琍改變了，除了變得溫和，也變得愛哭、愛說對不起，看著孩子出生後要面對各種檢查，她曾經非常難過，甚至一度跟老公說：「我很後悔生孩子，孩子到世界上來，要承受很多的苦難。」

▲馬伊琍是大陸中生代一線女演員。（圖／翻攝自馬伊琍微博）



但孩子帶給馬伊琍的除了初為人母時的難過，更多是成長，在情緒中學會用和解去取代對抗，「其實婚姻當中對錯沒有那麼重要，誰先說對不起真的沒有那麼重要，誰都有錯的時候，只是角度不同而已。恢復一個正常的家庭氛圍多好，何必要去糾結那些情緒？」如今傳出離婚，夫妻倆似乎仍有跨不過的坎，讓許多粉絲覺得不勝唏噓。

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