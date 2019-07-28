ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／《還珠格格3》紫薇離婚！　馬伊琍：深愛過，努力過了

記者潘慧中／綜合報導

大陸女星馬伊琍因《還珠格格》第3部的「紫薇」嶄露頭角，近年則以《我的前半生》為代表作，沒想到28日突然傳出和老公文章（曾在《失戀33天》飾演王小賤）離婚的消息，震驚演藝圈。

▲文章（右）與馬伊琍。（圖／CFP）

▲文章（右）與馬伊琍。（圖／CFP）

文章和馬伊琍28日下午同步在微博發文證實，他簡短寫下幾句話：「吾愛伊琍，同行半路，一別兩寬，餘生漫漫，依然親情守候。」馬伊琍則表示：「你我深愛過，努力過，彼此成就過。此情有憾，然無對錯。」

文章、馬伊琍離婚。（圖／翻攝自文章、馬伊琍微博）

請繼續往下閱讀...

▲▼文章和馬伊琍證實離婚。（圖／翻攝自文章、馬伊琍微博）

文章、馬伊琍離婚。（圖／翻攝自文章、馬伊琍微博）

事實上，馬伊琍曾在受訪時提到家庭生活，她坦言過去個性很容易糾結，在面對、處理問題時會被情緒主導，後來才漸漸學會先將情緒與事情分開，在兩性關係中也是，「以前我是發完火不會想要去和解的人，對我先生，我發完火也不會想要去緩和，那個氣會一直在。」

不過有了小孩之後，馬伊琍改變了，除了變得溫和，也變得愛哭、愛說對不起，看著孩子出生後要面對各種檢查，她曾經非常難過，甚至一度跟老公說：「我很後悔生孩子，孩子到世界上來，要承受很多的苦難。」

▲馬伊琍是大陸中生代一線女演員。（圖／翻攝自馬伊琍微博）

但孩子帶給馬伊琍的除了初為人母時的難過，更多是成長，在情緒中學會用和解去取代對抗，「其實婚姻當中對錯沒有那麼重要，誰先說對不起真的沒有那麼重要，誰都有錯的時候，只是角度不同而已。恢復一個正常的家庭氛圍多好，何必要去糾結那些情緒？」如今傳出離婚，夫妻倆似乎仍有跨不過的坎，讓許多粉絲覺得不勝唏噓。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

推薦閱讀

真把泳衣直接穿出門！　瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露

真把泳衣直接穿出門！　瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露

離婚4年…前夫孫協志瘋傳熱戀！　韓瑜IG打卡「朝聖這裡」網友全懂了

離婚4年…前夫孫協志瘋傳熱戀！　韓瑜IG打卡「朝聖這裡」網友全懂了

才生完5個月！　《大學生》林舒語PO「第3胎」照片…老公一看嚇傻

才生完5個月！　《大學生》林舒語PO「第3胎」照片…老公一看嚇傻

鐵齒玩碟仙沒歸位！　陰陽眼同學失控爆哭：趕快走…她發毛曝恐怖下場

鐵齒玩碟仙沒歸位！　陰陽眼同學失控爆哭：趕快走…她發毛曝恐怖下場

小嫻離婚1年「破尺度」解放比基尼！　正面邪惡開洞…渾圓胸型被看光

小嫻離婚1年「破尺度」解放比基尼！　正面邪惡開洞…渾圓胸型被看光

「表特麥當勞女神」拆牙套變瓜子臉！　露齒笑…網驚：第一眼差點認不出

「表特麥當勞女神」拆牙套變瓜子臉！　露齒笑…網驚：第一眼差點認不出

外貌協會TOP 3！天秤人超好「走鐘也沒差」　牡羊看臉看身材、第1名超有感

外貌協會TOP 3！天秤人超好「走鐘也沒差」　牡羊看臉看身材、第1名超有感

陳艾琳子宮外孕「打化療藥流掉」　3年後吐真相：差點摘輸卵管…準媽媽看哭了

陳艾琳子宮外孕「打化療藥流掉」　3年後吐真相：差點摘輸卵管…準媽媽看哭了

辜莞允偷拍鮪魚後「神隱2個月」！　床照曝光現蹤…男網友鼻血噴了

辜莞允偷拍鮪魚後「神隱2個月」！　床照曝光現蹤…男網友鼻血噴了

產後3個月「上圍激升到G Cup」！　白家綺喝喜酒「胸前開深V」美呆

產後3個月「上圍激升到G Cup」！　白家綺喝喜酒「胸前開深V」美呆

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏值！　斗內50萬網友崩潰刪帳號

清純女星賣淫被抓去關！　一上廁所「22名獄友圍旁邊直盯私密處」哭了

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

外貌協會TOP 3！天秤人超好「走鐘也沒差」　牡羊看臉看身材、第1名超有感

粉絲：我難過　Hebe凌晨發文「吐17年心聲」安慰…網哭：真的有看留言！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

馬伊琍, 文章

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 陳彥博《出發》全台破1500萬票房！他刷了22次：每次都還是會哭
  2. 成龍世界論壇出現「奧斯卡影帝」！想為動作片盡心力：我不做誰做？
  3. 夫趁她懷孕偷吃小三女星！　馬伊琍忍痛原諒…與文章11年婚仍破局
  4. 200萬網紅化成IU「以為是雙胞胎」　卸妝後長得像宣美！
  5. 專訪／24歲安俊朋情傷「每天為別人活」　酒醉狂哭自嘲像廢物
  6. 揭發沙皇「裸露激情不倫戀」　教會憤怒抵制：放火燒戲院！
  7. 快訊／《還珠格格3》紫薇離婚！　馬伊琍：深愛過，努力過了
  8. 產後3個月「上圍激升到G Cup」！　白家綺喝喜酒「胸前開深V」美呆
  9. 「殺人躲貓貓」一被找到當場殺死！《弒婚遊戲》豪門新娘撞臉瑪格羅比
  10. BIGBANG大聲房子變淫窟「又爆供客吸毒」　性招待所廢業！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366