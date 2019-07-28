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「30年米妮配音員」魯西泰勒過世！　迪士尼心痛宣布：米妮失去了聲音…

記者張筱涵／綜合報導

美國配音演員魯西泰勒（Russi Taylor）當地時間26日過世，享壽75歲。從1980年代就一直替迪士尼經典動畫角色「米妮」（Minnie Mouse）配音，在每個人的童年裡占有一席重要地位。

▲迪士尼心痛宣布魯西泰勒過世。（圖／翻攝自Disney D23臉書）

▲迪士尼心痛宣布魯西泰勒過世。（圖／翻攝自Disney D23臉書）

迪士尼對外發出聲明「魯西泰勒在當地時間26日死於加利福尼亞格倫代爾市」，而死因則並沒有明確透露。魯西泰勒的聲音已經出現在電視、電影或遊樂園長達30年的時間，她已經擁有上百個配音作品，特別是米妮最廣為人知，可以說是米妮的靈魂人物。

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迪士尼董事長巴布艾格（Bob Iger）哀悼：「隨著魯西泰勒的逝世，米妮也失去了她的聲音，超過30年的歲月，米妮和魯西泰勒一起為數百萬人致力，這段合作關係讓米妮成為國際巨星、魯西泰勒成為迪士尼傳奇。」事實上，魯西泰勒1944年5月4日出生於麻薩諸塞州劍橋市，在擔任配音員前曾在迪士尼樂園打工過，因緣際會之下和迪士尼影業高層有碰面對談機會，一句「我想在這邊工作」的熱忱打動對方，就這樣成了影響全球大小朋友的米妮配音員。

▼魯西泰勒配音集結。（影片／取自Saturday Morning Rewind YouTube，如遭刪除請見諒）

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魯西泰勒, Russi Taylor, 迪士尼, 米妮

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