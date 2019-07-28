《獅子王》導演曝「這一幕真的在非洲拍的」　網見圖全嚇傻：太美了！

記者張筱涵／綜合報導

真人版電影《獅子王》話題不斷，在台票房上映5天就破億，刷新迪士尼動畫改編電影在台灣的開片紀錄。過去製作團隊曾透露該部電影是在2間VR攝影棚內完成，觀眾自然而然也都認為全片都是特效技術製成，沒想到導演強法夫洛（Jon Favreau）27日爆料有一幕是真實取景的！

▲《獅子王》在台創下票房佳績。（圖／翻攝自imdb）

強法夫洛27日於推特表示：「這是《獅子王》裡唯一一幕真實取景的，技術人員總共創作出1490幕場景，我特意安排這幕親自在非洲拍攝的畫面，想看看會不會有人注意到，這是電影的第一幕也是《生生不息》的開端。」

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▲強法夫洛透露這一幕是真的在非洲拍攝的。（圖／翻攝自強法夫洛推特）

事實上，動畫版中的小辛巴調皮又可愛，小巧的模樣就像隻小貓，為了最高程度的還原，迪士尼特別和美國達拉斯動物園（Dallas Zoo）合作，園方找來一隻外型和小辛巴簡直如出一轍的小獅子協助拍攝。

這隻小獅子叫做「Bahati」，在非洲斯瓦希里語中是「幸運」的意思，同時牠也是達拉斯動物園43年來第一隻經過剖腹產的獅子寶寶，在影片中牠僅一個月大，金黃色的毛看起來搶眼又柔順，牠趴著嘴上發出細微、像小貓一般的叫聲，一雙眼睛圓滾滾看起來好無辜，萌萌軟軟的樣子非常討人喜歡。

為了配合迪士尼的取材，園方協助捕捉Bahati的一舉一動，不管是多細微的動作都細心記錄下來，包含牠學步時略為蹣跚的步伐，或是輕舔溢在臉上的奶水，動物園將這些細節完整提供給迪士尼，好讓電影中的小辛巴更加栩栩如生。

▲小辛巴原型Bahati。（圖／翻攝自臉書／Dallas Zoo）