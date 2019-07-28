ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《獅子王》導演曝「這一幕真的在非洲拍的」　網見圖全嚇傻：太美了！

記者張筱涵／綜合報導

真人版電影《獅子王》話題不斷，在台票房上映5天就破億，刷新迪士尼動畫改編電影在台灣的開片紀錄。過去製作團隊曾透露該部電影是在2間VR攝影棚內完成，觀眾自然而然也都認為全片都是特效技術製成，沒想到導演強法夫洛（Jon Favreau）27日爆料有一幕是真實取景的！

▲《獅子王》在台創下票房佳績。（圖／翻攝自imdb）

▲《獅子王》在台創下票房佳績。（圖／翻攝自imdb）

強法夫洛27日於推特表示：「這是《獅子王》裡唯一一幕真實取景的，技術人員總共創作出1490幕場景，我特意安排這幕親自在非洲拍攝的畫面，想看看會不會有人注意到，這是電影的第一幕也是《生生不息》的開端。」

請繼續往下閱讀...

▲強法夫洛透露這一幕是真的在非洲拍攝的。（圖／翻攝自強法夫洛推特）

▲強法夫洛透露這一幕是真的在非洲拍攝的。（圖／翻攝自強法夫洛推特）

事實上，動畫版中的小辛巴調皮又可愛，小巧的模樣就像隻小貓，為了最高程度的還原，迪士尼特別和美國達拉斯動物園（Dallas Zoo）合作，園方找來一隻外型和小辛巴簡直如出一轍的小獅子協助拍攝。

這隻小獅子叫做「Bahati」，在非洲斯瓦希里語中是「幸運」的意思，同時牠也是達拉斯動物園43年來第一隻經過剖腹產的獅子寶寶，在影片中牠僅一個月大，金黃色的毛看起來搶眼又柔順，牠趴著嘴上發出細微、像小貓一般的叫聲，一雙眼睛圓滾滾看起來好無辜，萌萌軟軟的樣子非常討人喜歡。

為了配合迪士尼的取材，園方協助捕捉Bahati的一舉一動，不管是多細微的動作都細心記錄下來，包含牠學步時略為蹣跚的步伐，或是輕舔溢在臉上的奶水，動物園將這些細節完整提供給迪士尼，好讓電影中的小辛巴更加栩栩如生。

▲▼小辛巴原型Bahati。（圖／翻攝自臉書／Dallas Zoo）

▲▼小辛巴原型Bahati。（圖／翻攝自臉書／Dallas Zoo）

▲小辛巴原型Bahati。（圖／翻攝自臉書／Dallas Zoo）

 

推薦閱讀

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

霍建華、林心如同框現身聚會！　「情侶穿搭」摟肩超甜…粉絲high翻了

霍建華、林心如同框現身聚會！　「情侶穿搭」摟肩超甜…粉絲high翻了

劈腿被抓包！男星求和「不會丟下妳」　幾小時後娶了別人…女友崩潰：感覺快死

劈腿被抓包！男星求和「不會丟下妳」　幾小時後娶了別人…女友崩潰：感覺快死

艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

子瑜自拍曝光「漸層紫髮」美炸！　仔細一看照片有破綻

子瑜自拍曝光「漸層紫髮」美炸！　仔細一看照片有破綻

野生楊冪機場「下衣失蹤」！　神級鉛筆腿全被看光

野生楊冪機場「下衣失蹤」！　神級鉛筆腿全被看光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Selina離婚3年「約阿中見面」！　親自道歉和解了

蕾菈《玩很大》飯店拍「女隊友躺床」　曝私下對話…她最後比出中指！

阿湯哥愛女舒莉13歲長這樣　4歲有「千萬衣櫃」華服！9年後⋯完全變了一個人

影／《復仇者4》鋼鐵人死亡刪減片段　眾英雄跪下葛摩菈驚現「確定活著」！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

玉兔穿泳衣轉身「1條凹線」辣爆！　蜜桃臀超翹…網被電暈：想咬

黃曉明自拍「玻璃倒影出現長髮女子」　網揪細節：不是Angelababy！

霍建華、林心如同框現身聚會！　「情侶穿搭」摟肩超甜…粉絲high翻了

劈腿被抓包！男星求和「不會丟下妳」　幾小時後娶了別人…女友崩潰：感覺快死

艾成堅持無性生活「太滿了，會難過」　等娶王瞳那一天「像天堂」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

獅子王, 強法夫洛

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 甜美網紅沒發現「濾鏡被刪真面目全露」：我靠顏質！　斗內50萬網友崩潰刪帳號
  2. 真把泳衣直接穿出門！　瑤瑤破尺度「超兇半球」清楚外露
  3. 分手王瞳7年…林佑星出聲力挺她！　虧馬俊麟這舉動「很阿呆」
  4. 2漫威電影澳洲拍攝！　雷神爽翻：終於可以在家哄小孩
  5. 大馬榴蓮節「貓山王」「黑刺」飄香 達人「吃好挑好」秘訣大公開！
  6. 《獅子王》導演曝「這一幕真的在非洲拍的」　網見圖全嚇傻：太美了！
  7. 曾沛慈爆「1月男友」遭起底　僅小學畢業24歲當上CEO！
  8. 志玲姐姐生氣了！被說「從臉到胸都整形」怒告求償900萬　法院判賠了
  9. 京阿尼縱火案「罹難者增至35人」　男員工重傷醫院逝世
  10. 郭碧婷公開初戀男友身分！　「是模特兒」2人還是朋友

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366