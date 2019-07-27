小龍女結婚8個月…吳綺莉斷金援！　冷揭「婆媳關係」

記者傅家妤／綜合報導

「小龍女」吳卓林2018年11月宣布，與女友Andi在加拿大已經登記結婚，兩人回港後就搬出家裡在外生活。吳綺莉近來受訪時也透露，在兩人搬出後，自己已經停止給女兒生活費，要對方學習獨立，被問及媳婦Andi時，她卻不願多談，「除了我的貓和女兒，別人我不說了。」

▲吳綺莉不願多談與Andi的關係。（圖／CFP、翻攝自IG／吳卓林）

吳綺莉近來參演港劇《理想國》同樣飾演一位媽媽，她在接受《東網on.cc》訪問時提及，透過飾演該角色，她跳脫現實中的自己去思考，發現女兒與自己年輕的時候，其實非常相像，兩人都非常固執，17歲時她參選亞姐，被提名人賺走了港幣數萬元報名費，26歲未婚生女，但比起女兒18歲出櫃、19歲與女友結婚，女兒比她更「激烈」，但吳綺莉認為只要對方可以從過程中學習，已經很好了，認為年僅20歲的女兒，已經算是非常懂事了。

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▲吳綺莉認為女兒跟年輕的自己非常相像。（圖／CFP）

隨後，吳綺莉也表示與女兒雖然久未聯絡，但不時會透過簡訊問候，而她也會不時叮囑對方，不要太容易受別人影響，並表示自己現在思想變得正面許多，與對方的關係雖然沒有變好，但沒有繼續惡化下去。隨後被追問與媳婦Andi的關係，吳綺莉並未多說什麼僅表示：「除了我的貓和女兒，其他人我就不說了，你說我自私或什麼都好！」

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