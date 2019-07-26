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邱淑貞14歲二女兒曝辣照！低胸小背心豪邁解放　姊姊沈月一看說話了

記者李湘文／綜合報導

香港性感女神邱淑貞育有3女，除了有意步入演藝圈的長女沈月，還有平時較少露面的2個孩子沈日、沈晨。其中，14歲的沈日雖然不常拋頭露面，但偶爾也會在自己的社群網站PO照，近日就曬出1張穿細肩帶上衣的辣照，展現出不同於姊姊的自信健康美。

▲邱淑貞3個女兒同框顏值爆表。（圖／翻攝自沈月IG、上山詩鈉IG）

▲邱淑貞3個女兒沈月、沈日、沈晨跟乾媽上山詩鈉合照。（圖／翻攝自上山詩鈉IG）

14歲的沈日雖然還是少女，但對於外貌打扮已經很有想法，尤其偏好比較歐美、大方展現自己身材的風格。她先前在Instagram上傳照片，有時穿平口小洋裝搭高跟鞋，有時則是短版上衣配短裙；在最新曝光的近照中，她穿黑色細肩帶低胸背心，大方秀出美胸，配上一頭長捲髮和曬成小麥色的肌膚，顯得特別成熟，外貌上已是個小女人，令姊姊沈月看了也大讚：「Pretty sister.（漂亮妹妹）」

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▲邱淑貞二女兒沈日辣照曝光。（圖／翻攝自沈日Instagram）

▲邱淑貞二女兒沈日近照曝光，很成熟性感。（圖／翻攝自沈日Instagram）

據港媒報導，沈日進入青春期後變得愛漂亮，開始自己學著化妝，也喜歡看時尚雜誌，學模特兒打扮，常穿小背心、短褲等比較性感的衣服，讓媽媽邱淑貞有點緊張。知情人士透露，其實沈日從小就有表演慾，一直有點羨慕姊姊沈月，希望自己也有機會當模特兒，但被邱淑貞要求得先以學業為重。

▲邱淑貞二女兒沈日辣照曝光。（圖／翻攝自沈日Instagram）

▲沈日平時的穿著風格就很辣。（圖／翻攝自沈日Instagram）

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