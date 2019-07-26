才宣布懷孕2個月…小馬老婆產檢「測不到心跳」　淚崩引產寶寶：回去當天使

記者李湘文／綜合報導

藝人小馬（倪子鈞）不到1年前才喜獲女兒，今年5月又宣布老婆懷孕，且已經替二寶取好了名字「倪多恩」。沒想到，夫妻倆原本開心期待孩子出生，23日做產檢時，卻發現超音波檢測不出寶寶心跳，最後確認胎兒發育不完全，只好忍痛引產，「近20週的生命，就這麼離開了我們。」

▲小馬5月才宣布老婆懷第二胎。（圖／資料照／馬米娛樂提供）

小馬在26日難過宣布這個消息，面對突如其來的噩耗，受到很大的衝擊，「我們幾乎不能接受，心裡吶喊著千萬個為什麼？但心中卻又清楚明白，無論我們再多做什麼，也喚不回多恩的生命！」夫妻倆失去孩子，難過地直哭，但還是必須接受事實，「身為基督徒，我們深信生命主權來自於上帝，無論賜下或是收回，都由祂掌權。」

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▲小馬夫妻引產無緣的寶寶，讓他回去當天使。（圖／翻攝自臉書／小馬 倪子鈞）

小馬老婆已在近日完成引產，目前仍在休養，謝絕各方親友、媒體關心，只希望大家能陪他們用感恩越過傷痛。夫起倆也向無緣的寶寶喊話：「因著你，爸爸媽媽的心更緊密在一起，因著你，我們更珍惜所有的一切，因著你，我們更敬畏神。你沒有白來，安心的回天父那，做個天使，再見了多恩，We love you。」

▲小馬夫妻告別寶寶「多恩」。（圖／資料照／馬米娛樂提供）

【小馬全文】

親愛的朋友們，此刻的我抱著沉痛的心情，要告訴大家非常遺憾的消息，7/23我陪同太太產檢時，超音波檢測不出寶寶心跳，經醫生檢查各項數據，判定寶寶是因綜合發育不完全，生理性自然淘汰！近20週的生命，就這麼離開了我們。

這突如其來的噩耗，震撼了我和太太，我們幾乎不能接受，心裡吶喊著千萬個為什麼？但心中卻又清楚明白，無論我們再多做什麼，也喚不回多恩的生命！止不住的淚水奪框而出，但這事實我們必須得接受。

身為基督徒，我們深信生命主權來自於上帝，無論賜下或是收回，都由祂掌權。因為這樣，我們選擇安靜的回到上帝面前，把所遭遇的一切交給神，這真不是一件容易的事。我們夫妻決定同心合一，接受，並順服神ㄧ切的旨意。

在知道有了二寶的這段時間，我們收到許多大家的祝福、問候，相信大家此刻也和我們ㄧ樣錯愕，但我們夫妻想請親友們和我們ㄧ同用感恩越過傷痛，用讚美生出盼望。

再次謝謝大家對我們的愛，這份愛，不會因著二寶的離去而消逝，反倒更深的在我們心中，謝謝大家，我們會更珍惜所擁有的一切。也求主繼續帶領我們，讓我們一家能活出信心、喜樂、盼望，時刻分享愛，榮神益人的生命。

「多恩，爸爸媽媽雖不捨得，但相信天父是滿有憐憫、慈愛，我們恭敬的把你交還給天父。雖然無緣，但因著你，爸爸媽媽的心更緊密在ㄧ起，因著你，我們更珍惜所有的一切，因著你，我們更敬畏神。你沒有白來，安心的回天父那，做個天使，再見了多恩，We love you。」

這封信息的公怖，太太已平安做完引產在家休養，在此請容許我們婉拒各界的關心，也謝絕媒體的訪問，謝謝大家體諒。