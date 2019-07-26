《河谷鎮》CP爆分手　莉莉一句話嗆爆媒體...明星好友全鼓掌

記者吳孟庭／綜合報導

以《小查與寇弟的頂級生活》走紅的「寇弟」寇兒史普洛茲（Cole Sprouse），演出電視劇《河谷鎮（Riverdale）》與女演員莉莉萊茵哈特（Lili Reinhart）假戲真做，日前卻驚爆2年情已經玩完，報導傳出後女方IG用「一句話」回應，還嘲諷說，「可靠來源可以來親我屁股」！

▲「寇弟」寇兒史普洛茲（Cole Sprouse）和莉莉萊茵哈特（Lili Reinhart）被傳分手。（圖／CFP）

兩人2017年交往至今，上周還一起出席聖地牙哥國際動漫展（SDCC），沒想到23日被爆出分手，美國《US Weekly》接獲爆料報導，兩人已經在今年初夏分手，不過他們依然會繼續合作《河谷鎮》。

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過了3天莉莉萊茵哈特終於打破沉默，她先是在IG發了一張與寇兒史普洛茲為雜誌拍攝的合照，男方從後面抱住她，捧著女友的頭，還用拇指輕碰女方嘴唇。她更模仿新聞標題的語氣寫下：「快訊：可靠來源已確認你們所知道的都是狗屎。（BREAKING: A reliable source has confirmed that none of you know shit.）」，引來明星好友都在下方鼓掌回應！

▲莉莉留一句話嗆爆媒體。（圖／翻攝自Lili Reinhart IG）

22歲莉莉萊茵哈特也在推特嗆辣發言，「孩子，別相信任何在網路上看到的東西。還有媒體來源可以再努力一點不要這麼邪惡，『可靠來源』你們可以來親我屁屁了。（Don't believe everything you read on the internet, kids. And news sources should try a little harder to be less vile. “Reliable sources” can kiss my ass.）」不但反擊不實報導，證明兩人感情好得很，也嘲弄了媒體一番。

▲莉莉在推特反駁新聞內容。（圖／翻攝自Lili Reinhart twitter）

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