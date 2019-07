《河谷鎮》CP爆分手　莉莉一句話嗆爆媒體...明星好友全鼓掌

記者吳孟庭/綜合報導

以《小查與寇弟的頂級生活》走紅的「寇弟」寇兒史普洛茲(Cole Sprouse),演出電視劇《河谷鎮(Riverdale)》與女演員莉莉萊茵哈特(Lili Reinhart)假戲真做,日前卻驚爆2年情已經玩完,報導傳出後女方IG用「一句話」回應,還嘲諷說,「可靠來源可以來親我屁股」!

▲「寇弟」寇兒史普洛茲(Cole Sprouse)和莉莉萊茵哈特(Lili Reinhart)被傳分手。(圖/CFP)

兩人2017年交往至今,上周還一起出席聖地牙哥國際動漫展(SDCC),沒想到23日被爆出分手,美國《US Weekly》接獲爆料報導,兩人已經在今年初夏分手,不過他們依然會繼續合作《河谷鎮》。

過了3天莉莉萊茵哈特終於打破沉默,她先是在IG發了一張與寇兒史普洛茲為雜誌拍攝的合照,男方從後面抱住她,捧著女友的頭,還用拇指輕碰女方嘴唇。她更模仿新聞標題的語氣寫下:「快訊:可靠來源已確認你們所知道的都是狗屎。(BREAKING: A reliable source has confirmed that none of you know shit.)」,引來明星好友都在下方鼓掌回應!

▲莉莉留一句話嗆爆媒體。(圖/翻攝自Lili Reinhart IG)

22歲莉莉萊茵哈特也在推特嗆辣發言,「孩子,別相信任何在網路上看到的東西。還有媒體來源可以再努力一點不要這麼邪惡,『可靠來源』你們可以來親我屁屁了。(Don't believe everything you read on the internet, kids. And news sources should try a little harder to be less vile. “Reliable sources” can kiss my ass.)」不但反擊不實報導,證明兩人感情好得很,也嘲弄了媒體一番。

▲莉莉在推特反駁新聞內容。(圖/翻攝自Lili Reinhart twitter)

