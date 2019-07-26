申彗星8月31日來台寵粉絲！開出罕見福利「雙眼對視」

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男團神話成員申彗星宣布8月底再度來台舉辦粉絲見面會！票價最貴4880，全場都可以擊掌，還有罕見「手渡會」，申彗星將會一個個雙眼直盯著到場的歌迷，「與粉絲深情對望，再親手送上小卡」，貼身接觸福利真的是大放送！

▲申彗星8月底來台寵粉絲。（圖／海樂提供）

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申彗星繼去年神話來台演唱會，宣布睽違10個月將以個人身分來台會粉絲，他表示，「很感謝關注彗星的各位粉絲，這次準備相當特別的禮物給大家，很期待再次感受到台灣粉絲的溫暖。」

▲申彗星粉絲見面會座位圖。（圖／海樂提供）

果然福利超級好康，全場票價分4880、3880與2880共3種票價（身障席為2400），除可欣賞主唱大人的音樂表演外，更加重粉絲互動環節，全場皆可擊掌之外，還推出「手渡會」福利，在與彗星擊掌完後，他會與粉絲深情對望，並親手送上小卡，另外還有紀念照、紀念小卡、簽名海報等福利。

▲申彗星罕見開出手渡會福利。（圖／海樂提供）

申彗星粉絲見面會「2019 SHIN HYE SUNG FAN PARTY IN TAIPEI FOR YOU」，將於8月31日（六）晚間6點在台北國際會議中心（TICC）舉辦，並於8月3日（六）中午11點在KKTIX正式販售。