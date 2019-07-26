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辣妹合唱團巡演一結束　維多利亞爆回歸…完成18年合體約定

記者傅家妤／綜合報導

「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）是昔日女子團體「辣妹合唱團」的其中一員，不過近來該團時隔18年後再度合體舉辦巡迴演唱會，她卻沒有出現。不過近日成員之一媚兒碧（Mel B）透露，維多利亞有機會回歸與眾人一起參加大型演出。

▲▼辣妹合唱團巡演沒貝嫂。（圖／翻攝自辣妹合唱團粉絲專頁、維多利亞IG）

▲維多利亞爆出有意二度回歸辣妹合唱團。（圖／翻攝自IG／辣妹合唱團粉絲專頁、維多利亞）

維多利亞從樂壇轉戰時尚領域後，一直都非常抗拒與「辣妹合唱團」合體演出，不過2018年初，5人卻在社群網站上宣布合體，有傳她願意答應合體的條件就是「不要開口唱歌」，因此該團數月前合體舉辦巡演，維多利亞卻缺席了。不過近來事情卻出現了轉機，她似乎已經改變主意了。

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▲▼「辣妹合唱團」（Spice Girls）去年曾在2012重組，去年宣佈重啟巡迴，獨缺「貝嫂」維多莉亞貝克漢。（圖／CFP）

▲「辣妹合唱團」去年宣佈重啟合體巡演，獨缺「貝嫂」維多莉亞貝克漢。（圖／CFP）

媚兒碧日前參加訪談節目《The Lateish Show》時透露，她的媽媽在維多利亞媽媽所舉辦的夏日派對上，聽維多利亞私下提起有意與「辣妹合唱團」一起表演，「維多利亞跟我媽媽說，想在明年Glastonbury音樂節的50周年回歸，加入演出行列，不只我這麼說，現在連她自己都這麼跟我媽媽說了。」該段訪談節目播出後，隨即引起大票網友熱議，不少粉絲都表示非常期待可以看到「辣妹合唱團」5人完整合體。

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維多利亞, Victoria Beckham, 辣妹合唱團, Spice Girls

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