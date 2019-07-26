2歲女見江宏傑抱弟弟吃醋！　氣噗噗喊「拿去放」萌到融化了

記者盧薇淩／台北報導

桌球國手江宏傑、福原愛26日出席滴雞精品牌活動，這是福原愛生完二胎後的首度亮相，夫妻倆大方分享恩愛日常，不過夫妻倆也談到，當二寶出生後，快2歲的大女兒「Aila醬」還不習慣家中多了弟弟，覺得弟弟分走了爸媽的愛，因此容易吃醋，常對福原愛說：「媽媽抱Aila醬！」甚至看到江宏傑抱弟弟還說：「拿去放！」吃醋反應萌爆。

▲江宏傑、福原愛出席雞精代言活動。（圖／公關照）

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福原愛26日穿著一襲可愛的白色洋裝現身，但她坦言生下二寶Kuo君後，身材沒有生第一胎時恢復得快，連體力都受到影響。所以她只能趁孩子們睡覺時，拜託婆婆顧小孩，自己趁這時候去跑步運動，想要回到過去的體重，問起女人的秘密體重，她甜笑說：「生二寶胖了14公斤，現在差不多….還在恢復中。」

福原愛並嘴甜稱讚江宏傑貼心，透露在她做月子期間，給予她無微不至的照顧，被問讓福原愛最感動的事，她說：「他都可以在月子中心上班了，會幫我吹頭髮，想到的事情都有幫我做。」她還透露江宏傑看著兒子的表情永遠都是滿臉笑意，江宏傑則笑說：「看到他們笑，就覺得很滿足。」

▲福原愛嘴甜讚江宏傑貼心。（圖／公關照）

不過夫妻倆對於兒子的愛讓大女兒「Aila醬」頗為吃味，兩人笑說，「Aila醬」很常對福原愛說：「媽媽抱Aila醬！」更不輕易讓她抱弟弟，「所以我會先問過女兒，她說可以才能抱。」某次江宏傑抱兒子，女兒竟對他說：「爸爸，拿去放！」瞬間笑翻大家。