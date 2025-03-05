不爽孫生遭瞎傳「簽約新公司」　女友轟自導自演：請把戲做足

記者王靖淳／綜合報導

網紅孫生最近陷性騷擾風波，就連女友多芬的社群動態也備受關注，日前她才發文透露幫男友接電話時，電話另一頭的人的語氣很差，甚至還擅自宣布孫生是他的藝人，讓她直言很不講理。今（5）日多芬再度透過Threads發文開轟，「要自導自演請把戲做足。」

▲多芬、孫生日前認愛。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

多芬質疑某位自稱是經紀人的女子在Threads上自導自演，要對方拿出當初與孫生簽的合約來證明，「要自導自演請把戲做足，麻煩把當初孫生跟你簽的合約拿出來，現在自己蓋章找台階下。」並批評對方的黑歷史在被網友挖出後，還不自知，「你不尷尬我都尷尬。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲多芬日前透露有人自稱孫生是她家藝人。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb）

多芬進一步透露，這位自稱是經紀人的人揚言要告她，因為擔心對方把文章刪掉，所以自己特別截圖轉發，「特別幫你截圖發，是因為我怕你心虛刪文，直到剛剛最後一刻，都還是揚言要告我，也讓大家看看這所謂傳統媒體出身的經紀人是怎麼在欺負人的。」最後，她強調雖然孫生的犯罪行為不值得同情，但她還是會糾正惡意的抹黑。

▲多芬發文砲轟某經紀人自導自演。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb）

事實上，多芬最近才發文提到，由於孫生最近狀態很不好，所以自己陪伴在旁，並幫忙對方接電話，不料卻遇到有位自稱是經紀人的女子，擅自宣布孫生是她家的藝人。多芬指控對方不只沒禮貌，甚至還放話嗆她「所謂的女友妳聽好了，如果孫生今天發生什麼事情，我會讓妳吃不完兜著走」，讓感到相當傻眼，「這個人會不會太不講理？用詞還如此沒禮貌，好意思？」

▲多芬公開對話內容。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb）