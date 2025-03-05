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獨家／紀念大S的燦爛與芳華　小炳寫歌悼念她忍不住哭了

記者葉文正／台北報導

大S徐熙媛在48歲正該如燦爛花朵般綻放時的年齡，與家人朋友們道別了，不少老友用自己的方式紀念大S，好友小炳(余炳賢)今天也在臉書上發表新創歌曲〈珊珊〉，這是大S的小名，小炳以這首歌曲送別，並與好友一起拍攝簡易版的MV，紀念大S，他並感謝大S：「妳給我的，我永遠還不起。」聽著也令人鼻酸。

▲小炳當年帶女兒上大小S主持的《娛樂百分百》。（圖／翻攝網路）

▲小炳(左)當年帶女兒上大小S主持的《娛樂百分百》。（圖／翻攝網路）

小炳今天表示：「????媛，我最欠你的，就是一句感謝。我在北京照顧我哥的時候，你是這樣大力的幫助我，當我心靈在脆弱的時候，你可以打兩個小時的越洋電話來安撫我的心，你給我的我永遠還不起，如今你轉身而去，我什麼都不能為你做，真的讓我覺得很遺憾…。」

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▲小炳當年帶女兒上大小S主持的《娛樂百分百》。（圖／翻攝網路）

▲小炳仍珍藏大S當年抱他女兒的照片。（圖／翻攝網路）

小炳續表示：「但我寫下這首歌，希望這首歌能夠夠讓我對你的思念持續到永恆。將這首歌送給大S徐熙媛，希望這首歌能夠成為他的安魂之曲。熙媛，我永遠不會忘記你的⋯。」

▲小炳當年帶女兒上大小S主持的《娛樂百分百》。（圖／翻攝網路）

▲小炳寫歌紀念大S。（圖／翻攝網路）

歌詞大意是「路漫漫，夜淡淡，忘見那晚風匆匆催人散，月寂寒，心珊珊，笑看著歲月，一縷的悲歡，思念的燦爛，有如美好的陪伴，如今感受到，只剩反覆的孤單，思念的氾濫，像那眼淚的走散，願妳走進來，笑談過去的簡單。好似那煙花，瞬間的消散。」追憶大S曾經美好的陪伴，又像煙花瞬間消散。

小炳曾因為失去自己的哥哥大炳陷入低潮，如今大S的一縷芳魂，不知是否已經跟天上的大炳歡聚，兩人一起放聲大笑，一起歌唱呢？

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