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黃偉晉挨酸「無視女性剝削議題」　火大反擊：惡意的人有多可怕

記者王靖淳／綜合報導

藝人黃偉晉最近搭火車遭網友偷拍，還被PO上社群公審「腿張太開」，甚至有人質疑他擠到隔壁的女乘客，照片曝光後掀起兩派討論。為此，黃偉晉事後除了曬出一段自製9分鐘影片打臉酸民之外，今（5）日再度透過Threads發聲：「開始有好多人惡意帶風向，看看這些惡意的人有多可怕吧。」

▲▼黃偉晉。（圖／翻攝自Facebook／黃偉晉 Wayne）

▲黃偉晉坐火車被網友罵腳張太開。（圖／翻攝自Facebook／黃偉晉Wayne）

黃偉晉發文並曬出三張截圖，透露有好多人開始惡意帶風向。他指出，有網友將他搭火車腿張太開的行為，與涉及性剝削女性的問題聯想在一起，他為此感到困擾。黃偉晉表示，他的行為與性剝削不在同個討論上，並強調自己對於女性議題同樣重視。

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▲黃偉晉。（圖／翻攝自黃偉晉Instagram）

▲黃偉晉坐火車被網友偷拍。（圖／翻攝自Instargam／weijin_huang）

針對網友在截圖中的發文及留言內容，黃偉晉表達強烈不滿：「先看看我回應的原po有多荒謬可以嗎？你們有在看原po對我提出的指控有多誇張嗎？把男性開腿跟女性長期被剝削的議題攔到我頭上，我腿真的沒有開到，惡意到足夠變成你們議題裡的主角。」

▲▼黃偉晉。（圖／翻攝自Instargam／weijin_huang）

▲黃偉晉轟惡意帶風向。（圖／翻攝自Threads／weijin_huang）

令黃偉晉感到欣慰的是，他收到當時搭火車坐在他附近的網友私訊，對方向他表示當下沒有覺得不舒服，甚至還有別的乘客傳給他其他拍攝角度。為此，黃偉晉坦言，儘管有再多的證據，會罵他的網友還是會繼續，並透露自己今天有收到惡意私訊，甚至還被抹黑成無視女性剝削議題的人，「這什麼充滿惡意的一群人啊？」

▲黃偉晉。（圖／翻攝自黃偉晉Instagram）

▲黃偉晉會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／weijin_huang）

最後，黃偉晉強調，他在公共場合中一向重視尊重他人，特別是在大眾運輸工具上，總是注意不要影響到其他人。然而，最近搭火車被罵腿張太開，甚至認為他造成女性不適，他表示幸好許多當時在場的乘客都站出來支持他。此外，針對有網友要他對受到性別剝削的女性負責，黃偉晉傻眼表示：「要一個腿沒有很開，也沒有打擾到女性乘客的我負責？看看這些惡意的人有多可怕吧。」

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