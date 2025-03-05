和焦凡凡沖繩婚禮才剛結束　婁峻碩無預警「公布新身份」！

記者蔡琛儀／台北報導

MV界年度盛事大獎「金狼獎」去年首辦就在台灣樂壇與影像團隊間締造好口碑，2025年金狼獎執行委員會在第二屆金狼獎頒獎典禮前推出5大主題活動，由金曲MV導演陳奕仁擔任活動顧問、金獎導演殷振豪擔任活動召集人，及才剛辦完沖繩海島婚禮的婁峻碩擔任活動大使，於4月4、5、6日一連三天在華山文創產業園區登場。

▲婁峻碩擔任活動大使。（圖／金狼獎執行委員會提供）

其中一場活動是「MV SCREENING」放映會，將邀民眾進戲院，與藝人及導演用大螢幕觀賞MV，並找來四大對談組合「婁峻碩與一盞Ethanyiian」、「張若凡與殷振豪」、「孫盛希與彭道森」、「TRASH與王孝玨」，可直接與歌手、導演面對面聽取各組分享拍攝期間精彩的創作經歷。

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婁峻碩難掩期待：「很難得有機會能把自己的MV放上大螢幕，真的很興奮！」並坦言自己非常注重音樂與影像的連結，認為MV不僅是視覺呈現，更是完整音樂作品不可或缺的一部分。他直讚合作多年的一盞導演是要求極高、非常有主見且堅持到底的人：「我很喜歡跟這樣的人合作，因為代表他對作品的標準很高，我也可以不斷突破自己。」

▲婁峻碩也將分享拍攝MV時的趣事。（圖／金狼獎執行委員會提供）

金曲歌后孫盛希則說：「謝謝MV培養了我對於音樂的想像力！讓我從音樂聯想出畫面，也從畫面啟發音樂。」她認為MV是這產業很重要的一環，是讓歌曲企劃、歌手形象與創作理念更完整的關鍵；金曲樂團TRASH也期待能透過此活動帶給大家更多創意與靈感的展現，「無論是導演的創意或是音樂本身要傳達的內容，只要貼合到位往往能發揮1+1大於二的功效！」

首次以演員身份跟大家分享作品的張若凡也開心直呼：「真的很榮幸！這次跟豪豪導演合作就像是遇到戲劇上的貴人，帶我走出了全新的自己，演戲真的太過癮了！」