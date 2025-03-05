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65歲前主播葉樹姍現在長這樣　被校長說「從小看葉主播的新聞長大」」

記者葉文正／台北報導

明新科技大學即將成立全新跨界IP「貴婦廚房」，並特別邀請資深新聞主播葉樹姍擔任貴賓，分享職人精神與成功經驗，推廣食農教育，透過美食傳遞生活美學。

▲葉樹姍(右起)呂校長與陳鴻。（圖／陳鴻提供）

▲葉樹姍(右起)呂校長與陳鴻。（圖／陳鴻提供）

明新科大校長呂明峯日前錄製國立教育廣播電台《阿鴻的養生廚房》節目時，首次見到自己年少時期的偶像——知性主播葉樹姍，激動之餘還脫口而出「從小看葉主播的新聞長大」，更親自邀請她參與「貴婦廚房」計畫，希望藉由葉主播的專業形象與影響力，帶動學界創新思維，促進親子對話，推動地方創生。

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▲葉樹姍(右起)呂校長與陳鴻。（圖／陳鴻提供）

▲葉樹姍與陳鴻有著多年好友誼。（圖／陳鴻提供）

互聯網時代內容為王改變銷費習慣，流量至上時代的營銷新玩法革命性的進展，白冰冰、胡瓜等大牌紛紛轉戰自媒體。「綜藝大哥」瓜哥，近期更跨領域開始拍攝Youtube頻道「下面一位」，大獲成功，除此之外，播出超過三十年的「點燈」節目也從電視台轉戰至國立教育廣播電台，同步製播Podcast，Youtube頻道等，希冀運用不同的媒體來加大影響力。節目邀請知性與新聞專業形象的葉樹姍擔任主持人，透過訪談帶出溫暖的信息，鼓動大家一起來當傳燈人。
葉樹珊保養得宜至今仍有少年感於三十年前擔任有線電視新聞總監時與陳鴻就有師徒情誼，無獨有偶與「阿鴻上菜」如今在國立教育廣播電台再續前緣同一時間一牆之隔兩人經常探班串門子。

此外台灣再掀棒球熱潮，低調謙虛又不失幽默風趣的呂校長以明新科大棒球隊的團結精神為例，分享其治校理念，強調校長應該「蹲低」托舉學校，帶領師生邁向技職教育更高巔峰。每個人生下來命運不同，但可以透過努力改變命運讓自己成為更好的人。學生在學校除了學習專業之外，培養學生的具備動作實際操作的能力，少年強則國強。呂明峰校長他並期許明新科大在結合半導體、AI科技及食農教育領域持續創新，成為推動桃竹苗大矽谷的重要引擎進而邁向國際化。

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陳鴻, 葉樹姍

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