愛雅老公病倒「連2天高燒近40度」　揭病因…網：超多人中獎

記者蔡宜芳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）在2022年宣布嫁給圈外15年好友，不時會在社群分享夫妻生活。她5日透露丈夫突然病倒，甚至連兩天發高燒，讓她忙得焦頭爛額，也深深體會到媽媽們「一打三」的辛苦。

▲愛雅在2022年結婚。（圖／翻攝自Facebook／愛雅（張艾亞））

愛雅透露，丈夫在上周因為吃了外送的涼拌菜和泡菜小菜，不幸感染了細菌性腸胃炎，連續兩天高燒至39度接近40度，「整晚無法入眠的我，每半小時量一次體溫+物理性降溫+隔開小奶狗漂亮女兒去找高燒的老公，真心疲累。」

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愛雅提到，丈夫在康復後，竟然對她說：「妳怎麼不好好睡覺，這樣病人更有壓力欸。」愛雅無奈地回道：「你燒到39.8，我如果還睡得著，我是人嗎？」她也坦言這三天下來，要同時照顧老公和狗狗，突然發現自己好重要，「接著深深體會到，媽媽們一打三的辛苦啊啊啊啊！身體真的太重要了，我們家的大樹真的不能倒！」

▲愛雅透露丈夫因腸胃炎病倒。（圖／翻攝自Facebook／愛雅（張艾亞））

愛雅的貼文PO出後，引來許多網友留言「媽媽好重要！認同+1」、「今年過年到現在身邊好多人都中獎」、「以後不敢吃這個了吧」；女星林如琦也留言透露自己的丈夫史丹利在年前發生同樣的問題，「一樣高燒，拉了整整兩天。」