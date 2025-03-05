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美魔女歌手壓力過大...驚爆「甲狀腺長3顆結節」　檢查結果出爐

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌手楊惠絜50歲才踏入歌壇，睽違1年推出新歌〈唱起歌兒來〉，卻驚爆甲狀腺長了3顆結節，原來半年前她忙電視節目錄影，「每兩週就要錄一次，機動性備戰，壓力很大。」適逢做全身健康檢查，居然掃出脖間有三顆結節，每顆有1點多公分不等，讓她瞬間「從天堂掉到地獄」，也開始思索人生的意義。

▲▼楊惠絜〈唱起歌兒來〉。（圖／音圓唱片提供）

▲楊惠絜前陣子被發現甲狀腺有結節。（圖／音圓唱片提供）

幸好最後檢查為良性腫瘤，她感謝天地，定期三個月追蹤回診，並主動減少工作，開始規劃親近世界，「近期去了哈爾濱，拍完新歌MV後，又去了趟合掌村！」希望走進大自然，讓身心靈更美好

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而楊惠絜也覺得自己非常好運，新歌〈唱起歌兒來〉邀請到「台灣鼓王」黃瑞豐跨刀為這首歌曲親自打鼓，「自己有此榮幸，真的非常非常感恩！希望大家都能喜歡這首〈唱起歌兒來〉！」MV更前往桃園北區青年活動中心的「玩美音樂養成基地」桃漾館拍攝，成為啟用該場地的第一位流行歌手。

▲▼楊惠絜〈唱起歌兒來〉。（圖／音圓唱片提供）

▲楊惠絜推出新歌〈唱起歌兒來〉。（圖／音圓唱片提供）

楊惠絜曾在《五燈獎》與天后張惠妹共競，更是當時坐擁七個電台節目的主持小天后，但為愛情走入家庭，移居台中，還成為教唱天后，因緣際會以50歲半百之姿出片，從〈原來愛你只是一場夢〉、〈憨腮腮〉、〈感謝有你〉到〈蘋果人生〉，每首歌都溫潤有情。

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