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饒舌歌手Ty.將在台北開唱！　成家立業變成熟：是新的挑戰

▲▼ Ty.將推出新專輯 。（圖／華納音樂）

▲Ty.將推出新專輯 。（圖／華納音樂）

記者盧薇淩／台北報導

來自成都饒舌歌手Ty.，經過2年的沉澱，發行新專輯《勾肩搭背》，Ty.在創作此張專輯時，更別具匠心地將專輯當作一本自傳，將每一首歌融入自己的特質與個性，希望讓聽眾從音樂中，認識Ty.。對於這張專輯，Ty.表示：「每一首歌背後，都是經歷刻劃出的一篇篇紀錄。希望藉由故事性，增添音樂的飽滿度。在這張專輯中，如同讀完一本傳記，感受用音樂的力量闡述自我。」

在這幾年中，Ty.歷經成家立業與三十而立的逐漸成熟，讓他對人生的態度也有了轉變，能以更輕鬆幽默的態度以及詼諧的輕描淡寫，帶出對世俗的觀察與生活的體會。從歌曲到旋律，歌詞，唱腔與技巧都相當苛求的Ty.說：「專輯製作上在歌曲旋律上，想嘗試更多曲風，對自己來說更是新的挑戰。」本張專輯邀請眾多圈內好友加入製作，打造新火花，也是專輯命名為勾肩搭背所象徵的意義。

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▲▼ Ty.將推出新專輯 。（圖／華納音樂）

▲Ty.將在台北開唱。（圖／華納音樂）
 
Ty.全專輯26日在各大數位平台全面上架，隨即宣布下月23日晚上7點半首度在台北三創的Clapper Studio舉辦個人專場，對台北有著深厚感情的他，表示相當期待與台北樂迷見面，先前曾在台北和朋友聯合演出的他更對台灣小吃念念不忘。 

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