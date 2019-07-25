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雙重口吃折磨！男星詮釋自閉症患者「遭他痛打」　跑出片場10分鐘

記者洪文／綜合報導

華語電影《光》改編自導演郭修篆與自閉症哥哥郭修鍇真人真事而成，馬來西亞男星莊仲維、張順源飾演兄弟，片中有一場「弟弟打哥哥」的戲，兩人討論不排戲並且真打，最後被打的莊仲維拍完跑到外面長達10多分鐘，張順源也去外面找他，最後兩人抱在一起說不出話來。

▲▼莊仲維、張順源《光》劇照。（圖／滿滿額娛樂提供）

▲《光》劇照。（圖／滿滿額娛樂提供，劇照）
  
飾演哥哥的莊仲維透露，拍攝《光》的過程中最困難的是說話及口吃，「我本身就有口吃，當我投入到角色中，自己的口吃加上文光的口吃，常常是說不出話來。」他回想有一場戲他把腳踏車搬回家，遇到弟弟後因為情緒崩潰，根本講不出話來，靠著飾演弟弟的張順源不斷安撫他「放輕鬆」，他才能拍完。

▲▼莊仲維、張順源《光》劇照。（圖／滿滿額娛樂提供）
 
飾演弟弟的張順源回想在《光》印象最深刻的一場戲，就是打哥哥的戲。導演只要求他把對哥哥十多年來的不悅發洩出來，因此張順源跟莊仲維討論不排戲連打哥哥也是真打，才是最真實的感受。他說：「導演喊卡後，莊仲維一個人跑到外面沈澱十多分鐘，最後我們兩個抱在一起說不出話來，但這才是最難得的情感展現。」

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▲▼莊仲維、張順源《光》劇照。（圖／滿滿額娛樂提供）

《光》起初以短片而備受矚目，在網路上的點擊率突破350萬，進而拍攝成長片。電影中展現溫馨感人的手足之情，也期盼社會大眾打開心胸、用愛包容自閉症患者，長片因此入圍多項國際影展提名，而莊仲維精湛的演技、傳遞細膩的情感也讓他奪下馬來西亞電影節「最具潛質男演員獎」、第13屆華語青年影像論壇的「年度新鋭男主角獎」，並在上海國際電影節入圍亞洲新人獎最佳男主角。

▲▼莊仲維、張順源《光》劇照。（圖／滿滿額娛樂提供）

導演郭修篆說，哥哥郭修鍇從小就是自閉症患者，自中學開始對數學非常有興趣，目前更是大學助理教授高級程度進階數學，在社交方面也正努力地進步。而《光》正是從簡單的故事中，找到最真摯動人的情感，從男主角文光與弟弟之間溫馨的手足之情、與女主角素恩之間的友情互動，透過電影畫面傳遞溫馨及感動的那一刻。

▲▼莊仲維、張順源《光》劇照。（圖／滿滿額娛樂提供）
 
莊仲維與導演哥哥郭修鍇深入相處，了解「文光」不僅是天才個性也很執著，為了尋找生命中的使命感不斷前進，因此他告訴自己「堅持」是最重要的環節，也想透過「文光」這個角色表達每個自閉症患者不是沒有情感，而是用自己的方式表現愛。

▲▼莊仲維、張順源《光》劇照。（圖／滿滿額娛樂提供）

而張順源形容弟弟的角色是「沒有名字，但情緒相當有層次！」他說之前有看過短片，覺得導演是很有誠意且會說故事的人，私下觀察導演與哥哥的相處，雖然不是時時刻刻在聊天，但可以感受是「打從心裡愛哥哥的」。

《光》預計8月23日全台上映，導演郭修篆確定將於8月6日來台出席映後見面會，屆時將與觀眾近距離對談。

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