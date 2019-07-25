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HEBE吳青峰8月同台演出！徐佳瑩也來了「時間地點曝光」

記者盧薇淩／台北報導

華語樂壇實力歌手吳青峰、田馥甄、徐佳瑩、丁噹、胡夏將於8月24日在澳門威尼斯人®金光綜藝館攜手舉行「金夏遇見愛演唱會」，門票由7月26日起透過金光票務售票處公開發售，而重量級嘉賓演出的消息一宣布，馬上讓粉絲十分興奮，準備搶票。

▲▼青峰將在與田馥甄同台 。（圖／環球提供、資料照、公關照）

▲青峰將與田馥甄同台 。（圖／環球提供、資料照）
 
吳青峰是知名樂團主唱，他曾為許多歌手創作歌曲，更多次獲得金曲獎殊榮。田馥甄從女子天團S.H.E中單飛後，愛唱歌的她推出的首張個人專輯《To Hebe》驚艷了華語樂壇，憑其獨特的氣質和曲風，也讓以往商業主流與獨立音樂的音樂版塊不再那麼涇渭分明，不僅在銷售上獲得佳績，也被各大音樂獎項予以肯定。
 
在中國大陸及台灣相當受歡迎的丁噹於2007年推出首張個人大碟，期後陸續發行了五張專輯。丁噹能自如駕馭舞曲、抒情等各式曲風，其燴炙人口的經典歌曲《我愛他》，成為了「2009年度台灣地區KTV點播總冠軍」。

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▲▼青峰將在與田馥甄同台 。（圖／環球提供、資料照、公關照）

▲演唱會集結徐佳瑩、胡夏、丁噹等藝人 。（圖／公關照）
 
台灣唱作女歌手徐佳瑩在2008年第三屆《超級星光大道》歌唱選秀比賽中以自創曲詞作品奪得「總冠軍」而出道。2009年，她發行首張個人專輯《LaLa徐佳瑩首張創作專輯》，並在去年的第29屆金曲獎榮獲「最佳國語女歌手獎」。歌手胡夏於2010年的《超級星光大道》中奪得冠軍出道，因主唱電影《那些年，我們一起追的女孩》主題曲《那些年》而打開知名度。這次齊聚澳門開唱，也讓粉絲們摩拳擦掌準備搶票

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澳門, 吳青峰, 田馥甄, 徐佳瑩, 丁噹, 胡夏

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