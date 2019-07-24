ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《震向性教育》已婚男人出櫃！法院禁止探視小孩竟因這原因

圖文／鏡週刊

已婚男子向家人出櫃，會得到什麼結果？

震向性教育《Tremors》

震驚、不解、噁心、憤怒，家人說你在摧毀他們。公司用道德標準為理由開除你，甚至讓你找不到下一個工作，無論你現在業績有多好。法院可以說你可能傷害小孩（因為對法官而言，同性戀如同戀童癖）而禁止你探視子女。而教會要你真心懺悔，上帝會原諒你這個罪人。

難怪他要對情人說：原來當同志這麼困難！

請繼續往下閱讀...

「性向矯正」這個題材最近出現不少，《震向性教育》來自瓜地馬拉，即使地域文化有所差異，但宗教組織策動家庭成員與經濟動力的打壓手法，如出一轍。而片中兩次火山地震，則連結起角色的決定和處境。對同志電影的觀眾而言，這些內容有點老生常談。即使如此，有幾場戲還是令我印象深刻。

一個是男主角母親以客人身分光顧兒子情人工作的按摩院（瓜地馬拉的按摩院在本片看起來好歡樂）。標準的起手勢，不外乎先來一句「我對你並沒有偏見」（才怪）。然後開始規勸、講理，最後搬出「伴侶必須互補，其中一個必須帶來女性特質」的陰陽調和論。哪知對方一面輕揉她的頭，一面回答：「這部分妳兒子做得不錯，我常說妳把他教得很好。」四兩撥千斤到令歧視者無言。但不曉得他晚上回家遭毆，是不是這場交鋒的結果。

男主角不見得像情人一樣幽默、堅強。他的脆弱、徬徨，頻頻踩到兩方的底線。他選擇了「被治療」：強化陽剛、學習禁慾，最後是隱藏和假裝。包括在家人面前演一齣棄絕情人的戲碼。當眾人慶賀迷失的羊兒回歸正軌，小女兒卻發現父親一點都不快樂的真相，那個相視無言卻道盡一切的時刻，更為震撼。

83分
  • 導演：加伊羅布斯塔曼德
  • 演員：黛安貝森、胡安巴勃羅奧立西萊耶
  • 片長： 107分鐘
  • 級別：輔15級
  • 上映日期： 7月19日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


更多鏡週刊報導
【影評】《仲夏魘》　優雅怪誕的極致
【影評】《爸媽死了，我卻不想哭》　沒有眼淚的悲傷很酷嗎
【影評】《蜘蛛人：離家日》　特效炫目，反派免洗

熱狗x張震嶽公演舞台只有水管 嫌棄：當我們瑪莉兄弟喔！

推薦閱讀

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

廖人帥3點聲明「還原戰5女真相」　帶風向惡意傷害我的朋友！

廖人帥3點聲明「還原戰5女真相」　帶風向惡意傷害我的朋友！

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

《玩很大》新陣容有「電影男神」　合體小鬼網嗨翻：這組合很可以

《玩很大》新陣容有「電影男神」　合體小鬼網嗨翻：這組合很可以

黑人節目收攤！《叫我神隊友》3個月喊卡...今最後一次進棚錄影

黑人節目收攤！《叫我神隊友》3個月喊卡...今最後一次進棚錄影

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

「最容易分手星座組合」前3名！第3名超火爆　第1是他們「根本兩條平行線」

「最容易分手星座組合」前3名！第3名超火爆　第1是他們「根本兩條平行線」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

廖人帥3點聲明「還原戰5女真相」　帶風向惡意傷害我的朋友！

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

《玩很大》新陣容有「電影男神」　合體小鬼網嗨翻：這組合很可以

黑人節目收攤！《叫我神隊友》3個月喊卡...今最後一次進棚錄影

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 雷／魏無羨被逐出「兄弟情斷」！《陳情令》逼網友爆哭：想定格了
  2. 獨／陳建州1年收2節目「每月損失約130萬元」　《神隊友》短命維持3個月
  3. 章子怡小腹微凸照曝光！　爆「懷孕5個月」狂推掉工作安胎
  4. 廖人帥3點聲明「還原戰5女真相」　帶風向惡意傷害我的朋友！
  5. 雷／楊洋大神回來了！被逼退役「霸氣復仇」：要打過才知道
  6. 男子帶鐵撬闖泰勒絲紐約豪宅！　背包一開…驚見「6大作案工具」列黑名單
  7. 《震向性教育》已婚男人出櫃！法院禁止探視小孩竟因這原因
  8. 被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！
  9. 雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！
  10. 黑人節目收攤！《叫我神隊友》3個月喊卡...今最後一次進棚錄影

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366