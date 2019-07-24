《震向性教育》已婚男人出櫃！法院禁止探視小孩竟因這原因

圖文／鏡週刊

已婚男子向家人出櫃，會得到什麼結果？

震驚、不解、噁心、憤怒，家人說你在摧毀他們。公司用道德標準為理由開除你，甚至讓你找不到下一個工作，無論你現在業績有多好。法院可以說你可能傷害小孩（因為對法官而言，同性戀如同戀童癖）而禁止你探視子女。而教會要你真心懺悔，上帝會原諒你這個罪人。

難怪他要對情人說：原來當同志這麼困難！

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「性向矯正」這個題材最近出現不少，《震向性教育》來自瓜地馬拉，即使地域文化有所差異，但宗教組織策動家庭成員與經濟動力的打壓手法，如出一轍。而片中兩次火山地震，則連結起角色的決定和處境。對同志電影的觀眾而言，這些內容有點老生常談。即使如此，有幾場戲還是令我印象深刻。

一個是男主角母親以客人身分光顧兒子情人工作的按摩院（瓜地馬拉的按摩院在本片看起來好歡樂）。標準的起手勢，不外乎先來一句「我對你並沒有偏見」（才怪）。然後開始規勸、講理，最後搬出「伴侶必須互補，其中一個必須帶來女性特質」的陰陽調和論。哪知對方一面輕揉她的頭，一面回答：「這部分妳兒子做得不錯，我常說妳把他教得很好。」四兩撥千斤到令歧視者無言。但不曉得他晚上回家遭毆，是不是這場交鋒的結果。

男主角不見得像情人一樣幽默、堅強。他的脆弱、徬徨，頻頻踩到兩方的底線。他選擇了「被治療」：強化陽剛、學習禁慾，最後是隱藏和假裝。包括在家人面前演一齣棄絕情人的戲碼。當眾人慶賀迷失的羊兒回歸正軌，小女兒卻發現父親一點都不快樂的真相，那個相視無言卻道盡一切的時刻，更為震撼。

83分 導演：加伊羅布斯塔曼德

演員：黛安貝森、胡安巴勃羅奧立西萊耶

片長： 107分鐘

級別：輔15級

上映日期： 7月19日

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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