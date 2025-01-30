泰GL劇真香！6對女女CP顏值天仙級　LingOrm甜萌來台千人接機

記者陳芊秀／綜合報導

泰國BL劇自2019年起逐漸在海內外掀起熱潮，每年都會有超過20組CP活動，除了BL劇，泰國也開始推出GL劇（Girls' Love，亦稱百合劇），且部部都引發熱烈迴響。《ETtoday星光雲》為大家介紹以下6對人氣CP，其中一對沒拍GL劇已經狂吸粉。

▲泰GL劇熱潮來臨！6對女女CP顏值天仙級。（圖／ETtoday製圖）

FreenBecky

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▲FreenBecky。（圖／翻攝自IG）

Freen與Becky最初在BL劇《非你默屬》有女女感情戲，由於兩人化學反應太好，火速2搭主演GL劇《粉紅理論》，故事描述平民女生愛上出身王室的公司CEO，上演女女版霸道總裁愛上我的劇情，隨戲劇效應圈粉無數，接著又合作年代劇《The Loyal Pin》（簪定此生），電影《跳越時空的愛戀-Uranus 2324》，戲裡親密吻戲浪漫唯美，更牽動一連串GL劇熱潮。Freen（莎露彩查金哈）現年26歲，而Becky（瑞貝卡阿姆斯壯）現年22歲是泰英混血，2023年曾來台舉辦見面會，灑糖互動甜翻粉絲，兩人合作的電影不但在台灣上映，還有粉絲動員包場。

FayeYoko

▲ FayeYoko。（圖／翻攝自IG）

Faye與Yoko因合作《Blank The Series》（愛填滿空白）打開知名度。Faye（琵拉雅瑪麗索恩）現年30歲，擁有175公分高挑身材，Yoko（阿帕絲拉勒帕塞特）現年23歲，兩人年齡差7歲，還有10公分身高差。兩人一個是高冷系美女，一個是甜美正妹，互動更是電翻一票CP粉，今年1月也來台舉辦見面會，在台灣也掀起人氣。

AndaLookkaew

▲AndaLookkaew。（圖／翻攝自IG）

Anda與Lookkaew在2023年GL劇《學姐可以愛我嗎》組成CP，在2024年《暮海情深》也上演一段女女戀，接下來2025將再度合作GL劇《Remain》，新劇挑戰虐戀題材。Anda（阿楠達蒂維拉）現年26歲，身高171公分，而24歲的Lookkaew（卡蒙拉錫生冼）身高160公分，兩人站在一起就出現「超萌身高差」，去年（2024）來台舉行見面會，吸引破千粉絲參與。

MilkLove

▲MilkLove。（圖／翻攝自IG）

Milk與Love在GMMTV首部GL校園劇《地球傾斜23.5度》大談曖昧網戀，此劇籌備將近兩年，播出前就已經吸引大票CP粉。Milk（潘薩沃斯畢恩）現年28歲，Love（帕蘭妮·琳帕緹雅空）現年24歲，兩人過去都在多部人氣BL劇飾演配角，這次組CP拍GL劇，超甜互動被封「最甜CP」，今年1月首度來台舉辦見面會。

LingOrm

▲LingOrm。（圖／翻攝自IG）

Ling與Orm因2024年在CH3播出的GL劇《我們的秘密》雙雙爆紅，劇集在泰國Netflix播出並奪下收視第一的成績。Ling現年29歲，是泰國香港混血，中文名叫鄺玲玲，因此精通中文與泰文與廣東話，曾為香港TVB的J2台主持過旅遊節目；Orm（可恩娜帕瑟塔拉達那彭）現年22歲，是星二代出身，媽媽是實力派資深女星Koy，繼承母親衣缽入行，「LingOrm」的組合風靡海內外，去年（2024）來台舉辦見面會，機場湧入千人接機的盛況，兩人已火速敲定2搭劇《Only you》，前導預告的觀看次數已經超過380萬。

MaiFern

▲MaiFern。（圖／翻攝自IG）

Mai（黛薇卡霍內）是泰劇女神，在馬力歐主演電影《淒厲人妻》飾演鬼妻「小奈」，至今仍穩居泰國影史票房冠軍，同時也主演無數電視劇，去年更應邀參加陸綜《乘風2024》。高人氣的她主演古裝劇《阿瑜陀耶女王》獲得高收視，戲裡與《新鐵石心腸》女演員Fern（農吉拉叻卡准娜袞）有女女感情戲，沒想到劇中吻戲更引發網路瘋傳，大爆CP火花。兩人舉行粉絲見面會，果然掀起轟動，由於雙方都是當紅女星，觀眾熱情敲碗兩人合作拍GL劇。