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男子帶鐵撬闖泰勒絲紐約豪宅！　背包一開…驚見「6大作案工具」列黑名單

記者鄭又菡／綜合報導

美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）出道之後，多次遭到狂粉跟蹤，19日又有一名32歲男子帶著鐵撬，到她位於紐約羅德島的豪宅前試圖騷擾。被發現後，警方到此關切，並從背包中搜出30多種開鎖器等作案工具。

據美媒《The Westerly Sun》指出，32歲男子大衛利德爾（David Liddle）在泰勒絲位於羅德島的豪宅附近徘徊，被附近居民發現背包有突出的鐵棍，行徑可疑驚動警方。當警方到達之後，他曾試圖逃跑，遭逮捕後，背包總共搜出30多種開鎖器、螺絲刀、鐵撬、手電筒、手套等工具，所幸當時泰勒絲本人並不在家。

▲泰勒絲又遭人跟蹤。（圖／泰勒絲IG）

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▲泰勒絲又遭狂粉騷擾。（圖／泰勒絲IG）

大衛利德爾向警方供稱，自己和泰勒絲相識，只是想「敘舊」，讓天后幫助自己的音樂事業，最後他以1萬元美金（約台幣30萬元）交保，並被列入危險人物。

▲泰勒絲曾公開自己其中一間豪宅。（圖／翻攝自YouTube／Vogue）

▲泰勒絲曾公開自己其中一間豪宅。（圖／翻攝自YouTube／Vogue）

其實泰勒絲已多次遭到狂粉騷擾。一名23歲男子3月時闖入天后位於曼哈頓的家，並大剌剌地洗完澡後，甚至直接躺在女神床上。據悉，他不止一次闖入，2018年的2月、4月都偷偷闖入，甚至被判刑入獄，但是2019年初2月出獄後，不到1個月又闖空門騷擾偶像。

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