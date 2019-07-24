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李尚敏被爆詐騙13億韓元！　IG還原真相「將進行反訴」網挺：真實終將勝利

記者古靜兒／綜合報導

南韓歌手兼節目主持人李尚敏因涉嫌詐騙13億韓元（約新台幣3700萬元）而被起訴，他在新聞爆出後不久也於個人IG上PO文發表官方聲明，並表示準備進行反訴，獲得網友大力支持。

▲李尚敏7月23日在IG上發表聲明，表示詐騙一事根本是無中生有。（圖／翻攝自Instagram／sangmind32）

▲李尚敏7月23日在IG上發表聲明，表示詐騙一事根本是無中生有。（圖／翻攝自Instagram／sangmind32）

李尚敏日前被韓媒爆出在2014年時，他以給A某介紹約45億韓元（約新台幣1億2千萬元）貸款的名義，向對方收取了4億韓元（約新台幣1142萬元），又以宣傳對方公司的名義騙取了約8億7千萬韓元（約新台幣2483萬元）。他在7月23日通過IG發表個人立場，表示該新聞絕非事實，並且將會對毫無根據控訴他的人，以毀損名譽進行反訴，採取一切可能的法律措施。

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▲李尚敏7月23日在IG上發表聲明，表示詐騙一事根本是無中生有。（圖／翻攝自Instagram／sangmind32）

▲李尚敏7月23日在IG上發表聲明，表示詐騙一事根本是無中生有。（圖／翻攝自Instagram／sangmind32）

李尚敏自1994年出道至今，演藝事業可謂大起大落，曾在紅極一時開了當時最大的經紀公司，也和好友合夥開了連鎖酒吧，之後卻因生意失敗導致破產，甚至離婚，並累積了69億韓元（約新台幣2億元）的債務。所幸他在2012年宣佈復出，積極還債，重回螢幕前的他，認真工作的模樣也一改大眾眼中的負面形象，因此PO文一出也引起許多網友留言為他加油：「尚敏哥，為你應援」、「真實無論何時都會勝利的」、「比這更艱難的都過去了，我們都相信你！」

▲李尚敏7月23日在IG上發表聲明，表示詐騙一事根本是無中生有。（圖／翻攝自Instagram／sangmind32）

▲李尚敏7月23日在IG上發表聲明，表示詐騙一事根本是無中生有，許多網友也留言力挺。（圖／翻攝自Instagram／sangmind32）

李尚敏IG官方聲明全文：

「今天針對本人被起訴的新聞內容，其實與事實完全不符。首先，本人會對毫無根據控告我的人，以誣告和毀損名譽進行反訴，也會採取一切可能的法律措施。

另外，雖然事情的真相會在審查機關明明白白地被調查出來，但簡單來說，以上起訴的真相如同下文。

幾年前，我從熟人那裡接到了擔任某建築公司品牌廣告模特的邀請，並簽下了合同。

之後我也出演了廣告模特活動和廣告商製作的綜藝節目等，忠實地履行了廣告合約。然而起訴方卻沒有支付，包含本人在內，所有出演人員的出演費和人工費等，因此出現了許多受害者。

據我所知，起訴我的廣告主3年前因貪污罪被判刑7年6個月，目前已被收監，綜合各種情況考慮，可能起訴方是出於金錢等原因，有意陷害本人。起訴方以刑事起訴壓迫我，想要讓我退還我正當獲得的廣告代言費，但對方並無任何原因要求我這麼做。

不管出於什麼理由，身為公眾人物的我，因這種不光彩的事情讓大家擔心，對此我感到十分抱歉。」

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