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《WTO》韓正妹Jessica「在台年收千萬」爆違法來的！　「西門町擁12間套房」只收韓客被抓包

記者張筱涵／綜合報導

曾任節目《WTO姐妹會》班底的南韓正妹Jessica遭爆非法經營日租套房，為了防止被抓，客戶僅限南韓民眾，部落格上也不會明白擺出價格，經營上相當小心翼翼，原本已經擁有12間非法日租套房，現在還打算要擴展！

▲Jessica經營非法日租套房有12間。（圖／翻攝自타이베이 한인민박 제시카네집官網）

▲Jessica經營非法日租套房有12間。（圖／翻攝自타이베이 한인민박 제시카네집官網）

▲Jessica爆非法日租套房，從官網可見共有12間。（圖／翻攝自타이베이 한인민박 제시카네집官網）

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據《周刊王》報導，Jessica以西門町附近的台北晶麒作為非法日租套房大本營，為了防止取締稽查僅限租給南韓觀光客，目前手上有12間非法日租套房，每個月營業額近百萬元，扣掉房租、人事費用淨利至少75萬元，等於年收直逼千萬！

▲Jessica經營非法日租套房年收入直逼千萬。（圖／翻攝自《周刊王》）

▲Jessica經營非法日租套房年收入直逼千萬。（圖／翻攝自《周刊王》）

▲Jessica經營非法日租套房年收入直逼千萬。（圖／翻攝自《周刊王》）

Jessica對於經營日租套房很有自己想法，看準南韓民眾喜歡高CP值這點，不只親切提供旅遊諮詢、每間房都會放上小餅乾或手寫信外，台北晶麒還有屋頂游泳池。除了日租套房能享受到的出眾設備，她還和租車公司合作提供機場接送，也讓客人可以用一般價格享受特斯拉包車旅游。

因此，即使Jessica經營的套房價格偏高，像是3人套房每晚費用平均台幣6000多元仍是人氣強強滾。不過據《周刊王》調查北市合法日租套房僅有士林區菁山路上的「楓の微笑會館」，可推測她並沒有申請合法的執業證照，再加上本身就是台北市政府的取締重點，客戶要訂房的手續繁瑣外，日租套房的Instagram也是私人帳號。

▲Jessica經營非法日租套房有12間。（圖／翻攝自타이베이 한인민박 제시카네집官網）

▲Jessica經營非法日租套房有12間。（圖／翻攝自타이베이 한인민박 제시카네집官網）

▲Jessica推出「豪華旅遊行程」外還看準屋頂游泳池會吸引人。（圖／翻攝自타이베이 한인민박 제시카네집官網）

《周刊王》記者對此詢問Jessica時，對方語帶戲謔地反問：「那妳要什麼？哈哈。」她並未正面回應非法經營日租套房的事情外，似乎也沒有什麼特別感覺。另外，根據《發展觀光條例》第55條顯示：「未依本條例領取營業執照而經營觀光旅館業務、旅行業務或觀光遊樂業務者，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並勒令歇業。」

▲Jessica曾是《WTO姐妹會》班底。（圖／翻攝自Jessica`s daily life 순주日常臉書）

▲Jessica曾是《WTO姐妹會》班底。（圖／翻攝自Jessica's daily life 순주日常臉書）

▲Jessica經營非法日租套房有12間。（圖／翻攝自타이베이 한인민박 제시카네집官網）

▲Jessica經營非法日租套房IG是鎖起來的。（圖／翻攝自jessicahouse_t.a.i.w.a.n IG）

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關鍵字

WTO姐妹會, Jessica, 非法日租套房, 西門町

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