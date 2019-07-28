專訪／24歲安俊朋情傷「每天為別人活」　酒醉狂哭自嘲像廢物

記者李欣容／專訪

24歲男星安俊朋高中時被製作人王珮華挖掘出道，第一部戲《向前走向愛走》抱著打工心態小試水溫，到後來連續接演《致，第三者》、《這些年那些事》，他演著演著，也演出興趣，去年他歷經人生低潮期－失戀，每天寫日記抒發心情，花了一年時間才走出來。

▲安俊朋出道七年，過程中曾短暫離開專心升學。（圖／記者張一中攝）

安俊朋出道7年，中間因為升學短暫休息，回憶第一部戲與郭采潔、陳怡蓉合作《向前走向愛走》時什麼都不會，也不懂得怎麼走位，讓導演與攝影師大吵一架，最讓他印象深刻的是，「我去拍第一場就是哭戲，導演跟我說『我們很趕時間，等下我會幫你』。」他傻傻點頭說好，下一秒導演一巴掌就打在他臉上，又紮實、又響亮。

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安俊朋呆住，但沒有哭。

他笑說，「我真的嚇到，也哭不出來，後來他又打了我一巴掌，我又嚇到，還是沒有哭。」講著自己都有些不好意思，好在鏡頭不是特寫，表情也拍不太清楚才過關。

有趣的是，他的殺青場也是哭戲，導演又出現說要「幫忙」，安俊朋本能拒絕，「我說...我覺得怡蓉姐可以幫我，他就請她來，怡蓉姐就跟我講了很多話，我就狂掉眼淚，哭倒抽蓄隔天肚子還很痛。」

▲安俊朋外型成熟。（圖／記者張一中攝）

大家都說演員要多談戀愛，才能有表演能量，但是安俊朋談起戀愛一頭熱，休息時狂用手機傳訊息，讓經紀人很頭痛，去年他歷經人生低潮期，和交往多年女友分手，「我很像是為了別人在過生活，每天醒來第一件事就是，我要做什麼事她才會比較開心，我想挽回，但她不願意，不知道分手原因，讓我困在裡面很久。」

為了不讓家人擔心，他總說自己沒事，但其實過得超差，加上後來因為打球腳不小心受傷，韌帶和肌腱都差不多斷了，「那時候每天躺在家，又不知道能幹麻，覺得自己像個廢物。」

他每天寫日記抒發心情，有次還在朋友的生日趴上喝到斷片，隔天什麼也不記得，「他們說我醉了就一直哭，超丟臉的。」

▲安俊朋走出情傷，重新找回生活的意義。（圖／記者張一中攝）

而讓他走出情傷最關鍵的，是《男神時代》的導演朱峰，試鏡那天，明明自己的戲份已經試完，在回家的路上，他不甘於現狀的小靈魂蠢蠢欲動，不知哪來的勇氣，他掉頭回去找導演，要求導演讓他試試看男主角謝佳見的角色，那是一個受過傷的人。

安俊朋淚訴著自己在感情上受的傷，而導演只告訴他一句「你很棒，你辛苦了」，瞬間他的心遼闊了，「我感覺到他真的知道我的痛，是他把我拉起來，還滿感謝他的。」

▲安俊朋第二次跟謝佳見合作，覺得自己又更成熟了些。（圖／記者張一中攝）

這是安俊朋第二次跟謝佳見合作，「佳見哥是很敏感的人，他在表演上會做出很多自然反應，他有些變化你會感受到，這是我比較想學的，他的表演很有爆發力。」

失戀是多數人的人生必經之路，身為大家長，王珮華都看在眼裡，也會開導他，安俊朋特別感謝，「如果沒有遇到珮華姐，我也不知道我現在在幹麻，那時候就算難過，我還是知道，我總有一天會好，而且會變得更好。」

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