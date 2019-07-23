白家綺產後上圍升級G Cup！　曝兒奶量驚人：一次喝一顆半

記者李欣容／台北報導

白家綺產後首度亮相，出席公視台語劇《苦力》首映記者會，談及老公吳東諺和兒子「小肚臍」滿臉幸福，距離理想身材還有5公斤，笑說兒子奶量大，一次可以喝到「一顆半」上圍直接升級到G罩杯。

▲白家綺今出席《苦力》首映記者會，在劇中暗戀傅子純（右）。（圖／記者林敬旻攝）

白家綺懷孕胖18公斤，近期努力減重，還好兒子乖巧不哭鬧，也不太需要人抱，且食量驚人，一次可以喝「一顆半」，讓她的上圍直接從D升級到G。

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也因為兒子太好帶，完全沒辦法靠帶小孩瘦身，「我都會跟老公一起在客廳運動，他當我私人教練。」被問到會不會動著動著擦槍走火，又拼出第四胎，白家綺大笑，「我們還是有採取避孕措施，現在跟媽媽、妹妹住客廳是公共區域啦！」

▲白家綺離自己目標體重還有5公斤。（圖／翻攝自Facebook／白家綺）

白家綺大嘆明明夫妻倆一起運動，吳東諺卻瘦得比她快，「他年輕啊！我體重不動如山，他有次在旁邊吃珍珠奶茶冰棒，我就火大，後來他再也不碰冰棒了。」每每看著粉絲問她何時復工，再看看自己身上的肉，難免憂鬱，老公都會不斷讚美她，給她信心。

距離上一胎已經12年，白家綺好奇問吳東諺，「生小孩跟你想像得一不一樣？」吳東諺說，「不太一樣，一個人的話真的會非常辛苦。」讓白家綺趁機自誇，「你有沒有覺得，我明知道這麼辛苦，還願意再陪你一次，代表我真的很愛你！」夫妻間對話撒糖不斷。