HYBE大勢夯團總出動！BTS、TXT、SEVENTEEN演唱會　台灣全都看得到

記者吳睿慈/台北報導

K-pop演唱會躍上大銀幕,台灣也看得到!由WEVERSE贊助的「HYBE CINE FEST IN ASIA」於7月10日起至13日預計在威秀影城獨家上映,包含BTS、SEVENTEEN、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN等人氣歌手的精彩演唱會,重溫粉絲最喜愛藝人的精彩時刻。

▲HYBE大勢夯團總出動,由BTS領軍要上大銀幕。(圖/威秀影城提供)



「HYBE CINE FEST IN ASIA」將於台灣15家威秀影城舉行,影城據點遍佈北中南等城市,其中「台北京站威秀影城」將成為本次盛典的旗艦影城,現場將規劃許多特別活動,如周邊商品販售、拍照體驗等相關設置,讓粉絲盡享全方位的K-pop盛典。

▲SEVENTEEN經典演唱會場次在台播映。(圖/威秀影城提供)



演唱會放映場次包含《BTS MAP OF THE SOUL ON:E》於2020年10月舉行的線上演唱會,規模是BTS以往線上演唱會的八倍,堪稱史無前例的線上盛典、《SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] 》象徵了他們職業生涯的里程碑,彰顯了他們的成長和全球人氣。巡迴地點包含東京巨蛋和菲律賓體育館等代表性場館。

▲▼師弟團TXT、ENHYPEN接力上陣。(圖/威秀影城提供)



還有《TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR [ACT : SWEET MIRAGE]》以及《ENHYPEN WORLD TOUR [FATE]》等韓流音樂盛宴,無論是韓國K-pop的忠實粉絲,還是初次體驗K-pop魔力,「HYBE CINE FEST IN ASIA」都能體驗到只有大型舞台才能帶來的魔力與激情。電影票將於6月4日晚上7點開始預售。