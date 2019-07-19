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原諒許志安偷吃！鄭秀文演唱會失控爆哭…親揭「崩潰內幕」

記者許皓婷／綜合報導

香港天后鄭秀文12日展開一連13場的演唱會，18日場在唱到《紅綠燈》這首歌時，她卻在台上淚崩，讓台下歌迷心疼不已，她19日也在Instagram發文吐露心聲，還原自己爆哭的背後真相。

▲鄭秀文。（圖／翻攝自微博）

鄭秀文18日舉辦演唱會。（圖／翻攝自Instagram、Facebook／鄭秀文、許志安）

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鄭秀文18日演唱會和鄭融合唱《紅綠燈》，一唱完「從小老師也加倍認真來教導我步過紅綠燈，右與左必須清楚看真，那管一次做錯也都可摧毀這生」時，她就忍不住眼淚潰堤，伴奏繼續迴盪偌大場館，她站在台上伴隨著台下萬人觀眾的心疼和心酸，努力收拾情緒繼續唱下去。

▲鄭秀文和鄭融合唱《紅綠燈》哭了。（圖／翻攝自米飯1號微博）

鄭秀文在演唱會上崩潰爆哭。（圖／翻攝自微博）

而鄭秀文在演唱會上失控爆哭後，引起外界關心，她19日在Instagram發文，透露自己昨晚有點感觸，「回想抑鬱病時期，常常一個人躲在睡房中反覆聽著鄭融的紅綠燈，然後一邊不停抽煙，覺得自己彷佛被一種巨大無力感囚禁在馬路上的安全島上。」她表示當時被一種莫名的恐懼囚禁，完全踏不出半步，「那時無數個痛苦的夜，就是這歌陪伴著我。」

▲鄭秀文。（圖／翻攝自微博）

▲鄭秀文走過憂鬱症低潮。（圖／翻攝自Instagram／鄭秀文）

【鄭秀文Instagram全文】

昨晚有點感觸。
回想抑鬱病時期，
常常一個人躲在睡房中反覆聽著鄭融的紅綠燈，
然後一邊不停抽煙，
覺得自己彷佛被一種巨大無力感囚禁在馬路上的安全島上，
然後看著對面的紅綠燈不停在切換，
每當綠燈亮起是很想很想走過對面馬路，
但就是被一種莫名的恐懼囚禁，
內心抖震，完全踏不出半步
明明綠燈轉眼變成紅燈，
假使相當勇敢，怎可挽回自身
那時無數個痛苦的夜，就是這歌陪伴著我。☺
#鄭秀融非常多謝鄭融
#現在回望原來我所經歷過的是為了造就我日後能夠幫助更多人
#因為我經歷過我只會更加明白他們的痛苦和無助
#明白別人的痛苦是我們很需要的同理心

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