不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！ GD加開第3場、BLACKPINK搶票備戰
記者蔡宜芳／綜合報導
韓星來台活動6月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
▲韓星6月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）
【CHOIJONGHYUN The Blooming Hour in Taipei】
▲崔鐘顯。（圖／翻攝自Facebook／FU Entertainment）
售票日期：2025年6月1日（日）12:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2025年6月21日（六）17:00
演出地點：CLAPPER STUDIO（台北市中正區市民大道三段2號5樓）
票價：A區 NT$4,800／B區 NT$3,800／身障席 NT$1,900
主辦單位：FU Entertainment、DJB
【2025 LEE DO HYUN FANMEETING [Re DO HYUN] in TAIPEI】
▲李到晛。（圖／翻攝自Facebook／萬星國際娛樂文化有限公司）
售票日期：2025年6月2日（一）12:00
售票方式：僅限KKTIX網站購票
演出日期：2025年7月12日（六）18:00
演出地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：NT$5,380／NT$4,380／NT$3,380／身障席 NT$2,190
主辦單位：萬星國際娛樂文化、YJ PARTNERS
【G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI】加場
▲G-DRAGON。（圖／翻攝自Facebook／SuperDome 超級圓頂）
售票日期：
G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP 加場優先購 2025年6月3日（二）10:00
一般售票 2025年6月4日（三）13:00
售票方式：KKTIX網站
演出日期：2025年7月11日（五）
演出地點：台北小巨蛋（台北市松山區南京東路4段2號）
票價：NT$8,980／NT$7,980／NT$7,880／NT$7,280／NT$6,680／NT$5,580／NT$4,580／NT$3,580／NT$800
主辦單位：超級圓頂
【2025 BIBI 1st WORLD TOUR [EVE] IN TAIPEI】
▲BIBI。（圖／翻攝自Facebook／Live Nation Taiwan 理想國）
售票日期：
pookïe MEMBERSHIP (GLOBAL) 優先購票 2025年6月3日（二）11:00-15:00
星展萬事達卡卡友預售票 2025年6月4日（三）11:00-23:59
Live Nation Taiwan 會員預售 2025年6月5日（四）11:00-23:59
一般售票 2025年6月6日（五）11:00
MyVideo 會員獨享購票專區 2025年6月6日（五）11:00-2025年6月9日（一）11:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2025年10月4日（六）
演出地點：台北國際會議中心TICC（台北市信義區信義路五段1號）
票價：VIP EVE NT$6,800／VIP EVE-1 NT$5,800／NT$4,800／NT$4,300／NT$3,800／NT$3,300／NT$2,800
主辦單位：Live Nation Taiwan 理想國
【2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN TAIPEI】
▲RIIZE。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）
售票日期：
BRIIZE Membership(GL) 官方會員優先購 2025年6月6日（五）12:00-23:59
一般售票 2025年6月7日（六）13:00
售票方式：ibon售票系統
演出日期：2025年8月30日（六）19:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館-林口體育館（桃園市龜山區文化一路250號）
票價：NT$6,800／NT$6,200／NT$5,800／NT$5,200／NT$4,800／NT$3,800／身心席 NT$2,900
主辦單位：REG、D-SHOW TAIWAN
協辦單位：光尚娛樂、瑪沃娛樂
【BLACKPINK WORLD TOUR
▲BLACKPINK。（圖／翻攝自Facebook／Live Nation Taiwan 理想國）
售票日期：
Weverse BLINK MEMBERSHIP(GLOBAL) Presale 優先購票 2025年6月10日（二）11:00-23:59
Visa Infinite presale預售 2025年6月11日（三）11:00-14:00
Visa presale預售 2025年6月11日（三）16:00-23:59
一般售票 2025年6月12日（四）11:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2025年10月18日（六）／2025年10月19日（日）
演出地點：高雄國家體育場-世運主場館（高雄市左營區世運大道100號）
票價：尚未公布
主辦單位：Live Nation Taiwan 理想國
【2025 FNC BAND KINGDOM IN KAOHSIUNG】
▲FNC BAND KINGDOM。（圖／翻攝自Facebook／SHOW Office Entertainment.co.ltd）
售票日期：2025年6月15日（日）11:00
售票方式：遠大售票、7-11 ibon機台
演出日期：2025年8月2日（六）15:30／2025年8月3日（日）15:00
演出地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）
票價：NT$6,300／NT$5,800／NT$5,200／NT$4,800／NT$3,800／非輪椅席 NT$2,600／輪椅席 NT$1,900
主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd
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