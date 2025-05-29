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韓國樂天三本柱啦啦隊文化結合餐廳　網友求下一間可以開在我家樓下嗎？

記者葉文正／台北報導

信義區潮流指標ATT 4 FUN自6月8號起正式啟動全新「娛樂化餐飲體驗企劃」，並推出原創女孩「Fun Girls」與同步企劃(啦啦食味大作戰)雙主軸，更計畫每月邀請人氣級啦啦隊女神當ㄧ日隊長驚喜現身ATT，首創將啦啦隊文化結合館內美食餐廳，為消費者帶來前所未有的消費新體驗與熱力。

▲韓國樂天三本柱。（圖／元夢娛樂提供）

▲韓國樂天三本柱禹洙漢(左起)、河智媛、廉世彬。（圖／元夢娛樂提供）

為強力啟動活動能量，6月8號週日中午更邀請「韓國樂天三本柱」—河智媛、廉世彬、禹洙漢參與快閃活動。首度與Fun Girls同台出現在ATT與民眾近距離參加互動遊戲,超寵粉的行動勢必在商場餐飲競爭激烈下掀起一波聚客熱潮與創新餐飲體驗的話題旋風。

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▲韓國樂天三本柱。（圖／元夢娛樂提供）

▲女孩們有了新玩法。（圖／元夢娛樂提供）

Fun Girls女孩們除了本身舞技精湛之外也具備英,韓文等國際語言優勢,6月起於每週五不定點驚喜現身館內多家主題餐廳進行快閃街舞演出、餐娛互動及限定合影等活動。各家餐廳也同步推出專屬活動優惠。

▲韓國樂天三本柱。（圖／元夢娛樂提供）

▲粉絲們期待女孩們也在自家樓下開餐廳。（圖／元夢娛樂提供）

未來Fun Girls將持續推動各類型主題互動活動，並與不同品牌餐飲與娛樂業者合作，為消費者創造更多元的消費驚喜與打卡話題。同時也期待透過此次企劃，讓吃飯聚餐成為一種充滿節奏的歡愉感，打造信義區最具娛樂指標性的潮流打卡據點。

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樂天女孩禹洙漢

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